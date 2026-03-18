5 diseños de uñas verde olivo para el equinoccio de primavera 2026; te verás elegante, aesthetic y reflejarás energía

Estamos muy próximos a vivir el equinoccio de primavera 2026, fenómeno astrológico que le da bienvenida a una de las temporadas más hermosas del año y para lucirte con los mejores diseños de uñas, te recomendamos llevarlas en tono verde olivo, el cual tiene un grandioso significado para la naturaleza, pues refleja paz, armonía y hará que te recargues de energía positiva.

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Uñas verde olivo: Diseños para el equinoccio de primavera 2026

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Uñas acuarela: Para este estilo de manicura te recomendamos llevar dos uñas completamente con base verde olivo y el resto con efecto acuarela, el cual se genera con una base en todo blanco o cloud dancer en combinación con el verde. Para que te veas más estética, lleva tu diseño en corte redondo corto.

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Cat eye: Si quieres verte muy natural y reflejar equilibrio emocional y conexión con la naturaleza, este diseño de uñas es perfecto, gracias a la elegancia que porta el cat eye y al corte cuadrado de las uñas. No lleva más que la base con el efecto, pues por si solo es hermoso.

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Combinación de efectos: Este diseño de uñas es más trabajado, ya que conlleva una combinación de colores y efectos. Te sugerimos llevar algunas uñas en un solo tono de base y dos con base blanca cremosa, técnica mármol y algunos trazos dorados.

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Foil dorado: Si buscas lucir una manicura espectacular te recomendamos este diseño que consta de una base en tono cloud dancer (color del año por pantone), efecto acuarela con el verde olivo y el toque ideal que eleva todo es el foil dorado, solo ten mucho cuidado que si lo exageras pierde la delicadeza del estilo.

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Con relieve: Esta manicura es ideal para las mujeres femeninas que buscan atraer buena energía durante el equinoccio de primavera 2026. Lleva una base verde olivo y acompáñala de relieves en tono dorado metálico. Te sugerimos llevar algunas uñas en técnica francesa moderna.

