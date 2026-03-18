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5 diseños de uñas verde olivo para el equinoccio de primavera 2026; te verás elegante, aesthetic y reflejarás energía

Recárgate de energía en el próximo equinoccio de primavera 2026 con uñas verde olivo, las cuales son tendencia en todo el año.

uñas verde olivo equinoccio de primavera 2026
|Crédito: Instagram @bahiariosnails








Escrito por: Vanesa Olmos

Estamos muy próximos a vivir el equinoccio de primavera 2026, fenómeno astrológico que le da bienvenida a una de las temporadas más hermosas del año y para lucirte con los mejores diseños de uñas, te recomendamos llevarlas en tono verde olivo, el cual tiene un grandioso significado para la naturaleza, pues refleja paz, armonía y hará que te recargues de energía positiva.

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Uñas verde olivo: Diseños para el equinoccio de primavera 2026

uñas verde olivo acuarela equinoccio de primavera 2026
|Crédito: Pinterest

Uñas acuarela: Para este estilo de manicura te recomendamos llevar dos uñas completamente con base verde olivo y el resto con efecto acuarela, el cual se genera con una base en todo blanco o cloud dancer en combinación con el verde. Para que te veas más estética, lleva tu diseño en corte redondo corto.

diseños de uñas color verde olivo cat eye
|Crédito: Pinterest

Cat eye: Si quieres verte muy natural y reflejar equilibrio emocional y conexión con la naturaleza, este diseño de uñas es perfecto, gracias a la elegancia que porta el cat eye y al corte cuadrado de las uñas. No lleva más que la base con el efecto, pues por si solo es hermoso.

uñas verde olivo esteticas con cloud dancer
|Crédito: Pinterest

Combinación de efectos: Este diseño de uñas es más trabajado, ya que conlleva una combinación de colores y efectos. Te sugerimos llevar algunas uñas en un solo tono de base y dos con base blanca cremosa, técnica mármol y algunos trazos dorados.

uñas verde olivo con foil dorado
|Crédito: Pinterest

Foil dorado: Si buscas lucir una manicura espectacular te recomendamos este diseño que consta de una base en tono cloud dancer (color del año por pantone), efecto acuarela con el verde olivo y el toque ideal que eleva todo es el foil dorado, solo ten mucho cuidado que si lo exageras pierde la delicadeza del estilo.

uñas verdes olivo con relieve
|Crédito: Pinterest

Con relieve: Esta manicura es ideal para las mujeres femeninas que buscan atraer buena energía durante el equinoccio de primavera 2026. Lleva una base verde olivo y acompáñala de relieves en tono dorado metálico. Te sugerimos llevar algunas uñas en técnica francesa moderna.

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