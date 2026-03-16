3 rituales poderosos para atraer buena energía, abundancia y nuevo comienzos en el equinoccio de primavera 2026

Estamos a casi una semana de que llegué la primavera una de las temporadas del año donde se marca uno de los momentos energéticos más importantes del año, con ella también se presenta el Equinoccio de primavera 2026, el cual simboliza equilibrio, renovación y nuevos comienzos, por lo que muchas tradiciones recomiendan realizar rituales sencillos para atraer la prosperidad, bienestar y armonía durante los próximos meses.

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Recuerda que el equinoccio de primavera es donde el día y la noche tienen prácticamente la misma duración, este fenómeno marca el inicio de una nueva estación llena de simbolismos, ya que en distintas culturas se asocia con crecimiento y transformación personal, por lo que varias personas aprovechan este día para cerrar ciclos, proponerse nuevas metas y sobre todo marcarlo como el reinicio personal, familiar, sentimental, económico y laboral.

Durante este periodo, especialistas en energías, astrología y tradiciones energéticas sugieren realizar rituales o prácticas que ayuden a equilibrar la mente , liberar cargas emocionales y atraer abundancia.

A continuación te dejamos 3 rituales populares que te ayudarán a conectar en el cambio de estación y que influyen en la renovación de energía.

Ritual de limpieza energética con agua y sal

Uno de los rituales más sencillos consiste en realizar una limpieza energética del hogar o el cuerpo, recuerda que ese es el templo más sagrado en ti. Para ello realizar esta limpieza solo se necesita un recipiente con un poco de sal, este deberás colocarlo cerca de la puerta principal si se hace la renovación del hogar. En caso del cuerpo deberás lavar las manos mientras se establece la intención de liberarse de energías negativas. Este ritual representa el dejar atrás lo que ya no aporta bienestar y abrir espacio a nuevas oportunidades que puedan surgir durante la primavera, para una mejor conexión deberás realizarlo justo a la hora del equinoccio. Ritual de la luz: Enciende velas para atraer nuevos comienzos

Otro ritual importante y de los más utilizados es encender una vela blanca o amarilla durante el equinoccio, recuerda que este año se presentará a las 8:46 am del día viernes 20 de marzo, la luz de esta vela simboliza la claridad mental y renovación. Asimismo, se recomienda que durante el tiempo en que esté prendida la vela se escriba en una hoja las metas, deseos o proyectos que quieran manifestar durante los próximos meses. Este ejercicio ayuda a enfocar la mente y visualizar objetivos personales. |pexels Ritual de la tierra: Conecta con la naturaleza, purificará tu espiritualidad

Uno de los rituales tradicionales es pasar tiempo al aire libre como un parque, bosque, campo, cerros y principalmente pirámides si estás en México, durante tu estancia trata de cuidar la naturaleza o simplemente recibe la luz del sol durante unos minutos, este tipo de acciones se considera como una forma de conectar con la energía de la nueva estación.

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