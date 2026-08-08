5 ejercicios de brazos para recuperar la fuerza después de los 60

Con el paso de los años, mantener la fuerza en los brazos puede ser importante para realizar con mayor facilidad actividades cotidianas. Incorporar ejercicios simples a la rutina permite trabajar los músculos y conservar la movilidad.

No es necesario comenzar con entrenamientos exigentes para notar beneficios. Existen movimientos sencillos que pueden realizarse de manera progresiva y adaptarse al nivel de cada persona.

¿Cómo recuperar la fuerza en los brazos después de los 60 años?

Después de los 60 años, mantener la fuerza muscular puede facilitar tareas cotidianas y contribuir a conservar la movilidad. Incorporar ejercicios sencillos a la rutina permite trabajar diferentes grupos musculares de manera progresiva.

1. Flexión contra la pared

Colócate frente a una pared y apoya las manos a la altura de los hombros. Flexiona los codos para acercar el cuerpo y luego empuja suavemente hasta regresar a la posición inicial.

2. Remo con banda de resistencia

Sujeta una banda con ambas manos y tira de ella hacia el cuerpo, llevando los codos hacia atrás. Este movimiento permite trabajar principalmente la espalda, los hombros y los brazos.

3. Press por encima de la cabeza

Coloca la banda de resistencia a la altura de los hombros y empuja las manos hacia arriba. Después, regresa lentamente a la posición inicial para mantener el control durante todo el movimiento.

4. Paseo de granjero

Toma una mancuerna en cada mano y camina manteniendo el torso erguido y los brazos a los costados. Además de fortalecer el agarre y los brazos, este ejercicio involucra el abdomen y la parte inferior del cuerpo.

5. Curl de bíceps

Con una banda elástica o unas mancuernas en cada mano, flexiona los codos para acercar las manos hacia los hombros. Baja lentamente y repite, evitando movimientos bruscos.

Es recomendable comenzar con una resistencia adecuada y aumentar la dificultad gradualmente. La técnica correcta debe ser una prioridad para evitar movimientos bruscos o innecesarios. Si existe alguna condición física particular, lo ideal es consultar con un profesional antes de iniciar una nueva rutina.