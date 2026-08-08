“Platazo": Los Chefs celebran el platillo de Lancer en la gala de salvación de MasterChef 24/7

Con su permanencia en MasterChef 24/7 en juego, los cocineros del reality show están haciendo lo posible por evitar a toda costa tener que cocinar el próximo domingo de eliminación y Lancer consiguió salvarse en la gala de este viernes con un platillo compuesto por ingredientes exóticos. ¿Cuál fue la propuesta que conquistó a los paladares más exigentes de México? Te invitamos a descubrirlo a continuación.

Los seis participantes con mandiles blancos tuvieron que cocinar con canastas de rapiña; sin embargo, Claudia, como la ganadora del reto express de este día, fue la encargada de designar el orden en el que tomarían las cestas, por lo que determinó que ella pasaría primero, seguida de Michelle, Lancer, Flor, Ixdit y Julio.

Lancer tomó la canasta que contenía erizo de mar, yuzu y mantequilla de almendra, y tras el reto de 35 minutos, el actual portador del Pin del Chef presentó su propuesta en la primera degustación del reto, a la que nombró "La amante de Poseidón".

Tras la degustación, los Chefs celebraron la propuesta de Lancer, sobre todo Poncho Cadena, quien calificó al platillo como un "platazo" y es que celebró el diseño y la interpretación de los sabores, los productos y las técnicas; "en lo personal, te felicito muchísimo", afirmó el Chef.

Cabe señalar que fue precisamente Lancer el triunfador del primer reto de la gala, por lo que logró salvarse y asegurar su permanencia en MasterChef 24/7 por otra semana más.

¿Cuál es el siguiente evento de MasterChef 24/7?

El próximo domingo conoceremos al nuevo eliminado de MasterChef 24/7 y los cocineros con mandiles negros (hasta el momento) son Antrax, Carmen y Luis; la transmisión comenzará en punto de las 08:00 PM por la señal de Azteca UNO.

Para que no te pierdas ningún detalle de todo lo que pasa en MasterChef 24/7, sigue nuestras redes sociales y las transmisiones 24/7 del reality show en Disney+.