OFICIAL: Abren votaciones en MasterChef 24/7 para que salves a un Cocinero del Reto de Eliminación de este domingo

La semana 12 de MasterChef 24/7 está llegando a su fin y la competición individual también está entrando en una fase muy adulta, por lo que en estas instancias no hay ningún margen de error para los Cocineros que noche con noche han jugado su permanencia dentro de la cocina más popular de todo México.

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Como sabemos que tú eres quien tiene la última palabra sobre cada decisión que sucede dentro de MasterChef 24/7, se han abierto votaciones para que decidas quién es el Cocinero o Cocinera que podrá evitar el Reto de Eliminación de este domingo 09 de agosto y así se mantenga dentro del programa rumbo a la Gran Final.

Abren Votaciones en MasterChef 24/7 para salvar a un Cocinero este domingo de Eliminación

Si quieres subir al Balcón de la Salvación en uno de los días más decisivos dentro de MasterChef 24/7 no dudes en votar a través de:

Entrando al sitio oficial de Tv Azteca, donde podrás dar en seguida con la sección de MasterChef 24/7 y en esa misma, encontrarás un espacio de VOTACIONES . Una vez que des clic en ese espacio donde enseguida se desplazará un apartado donde encontrarás a los Cocineros elegibles para subir al Balcón de Salvación y evitar que cocinen el domingo de Eliminación.

y en esa misma, encontrarás un espacio de . Una vez que des clic en ese espacio donde enseguida se desplazará un apartado donde encontrarás a los Cocineros elegibles para subir al Balcón de Salvación y evitar que cocinen el domingo de Eliminación. Si decides votar en la aplicación de celular, es igual de fácil y rápido, pues si aún no la tienes, debes descargarla desde la AppStore o PlayStore, ya que es compatible con los celulares iOS (iPhone) y Android. Una vez en la app, enseguida encontrarás el apartado de Votaciones.

También puedes votar escaneando el código QR que aparecerá en pantalla durante la transmisión de las Galas, por ello debes estar atento a cada momento del programa.

Recuerda que puedes conseguir 10 votos extra una vez que hayas usado tus primeros 10 votos, así que no lo dudes y ¡Salva a tus favoritos!

¿Quiénes han sido eliminados de Masterchef 24/7?

Hasta estas últimas semanas de MasterChef 24/7 ellos son los Cocineros que no han conseguido llegar a la gran final de esta temporada única:

