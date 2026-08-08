Crear portadas aesthetic en Word es una forma sencilla de darle un toque diferente y cuidado a tus trabajos, apuntes o proyectos. No necesitas ser especialista en diseño para conseguir un resultado atractivo y llamativo.

Con algunos recursos básicos de Word, como tipografías, formas e imágenes, puedes crear una portada que refleje tu estilo. Además, combinar estos elementos de manera equilibrada permite conseguir un diseño moderno sin complicar demasiado el proceso.

¿Cómo hacer portadas aesthetic en word?

Para hacer portadas aesthetic en Word, puede combinar colores pastel o neutros, imágenes decorativas, tipografías llamativas y diferentes elementos visuales. Con algunas herramientas sencillas del programa es posible trasformar una hoja en blanco en un diseño minimalista.

1. Elige una paleta de colores

Antes de comenzar, define los tonos que utilizarás para mantener una composición armoniosa. Puedes optar por colores como beige, lila, verde oliva o tonos patel, y aplicalos desde Diseño > Color de página.

2. Agrega imágenes decorativas

Inserta flores, fotografías, texturas, manchas de pintura o cualquier otro elemento que combine con tu estilo. Para moverlos libremente por la hoja, selecciona la imagen, entra en Ajustar texto y elige Delante del texto o Detrás del texto.

3. Crea un título llamativo

Utiliza Insertar > Cuadro de texto para colocar el título donde quieras. Después, selecciona Formato de forma > Sin relleno y Sin contorno para que el cuadro sea transparente.

4. Combina diferentes tipografías

Puedes utilizar una fuente manuscrita o estilo lettering para el título y combinarla con una tipografía sencilla para los datos secundarios. De esta manera conseguirás un diseño más equilibrado y atractivo.

5. Organiza los datos

Coloca tu nombre, materia, curso y fecha de manera ordenada. Una buena opción es ubicarlos debajo del título o en la parte inferior de la portada.

6. Guarda tu portada como plantilla

Cuando termines, selecciona todos los elementos y ve a Insertar > Páginas > Portada > Guardar selección en una galería de portadas. Así podrás reutilizar el diseño fácilmente en futuros trabajos.