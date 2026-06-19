5 mejores cortes de pelo para darle volumen al pelo fino

El pelo fino tiene el problema de la falta de volumen que puede verse agravarse con el uso de algunos productos que lo apelmazan en lugar de aportar ligereza. Es por esto que la mejor solución es un corte de pelo bien elegido.

Los expertos manifiestan que las melenas largas suelen estar desaconsejadas, ya que cuando el pelo es largo y sin forma, cae literalmente. Por ende, los cortes de pelo corto o media melena son los más recomendados.

¿Cuáles son los mejores cortes de pelo?

Shaggy con flequillo

Esto se recomienda en melenas con mucho pelo y muy fino. Este estilo con flequillo es ideal porque permite presumir de look natural y con textura con efecto despeinado.

Corte shaggy en capas

Kitty cut

Para los cabellos finos, se recomienda hacer unas capas como el corte kitty cut que es perfecto para transformar la melena sin recargarla. Las capas lo que logran es conseguir un volumen visual sin restar cuerpo y densidad, por lo que se obtiene un resultado más equilibrado y con movimiento.

Pixie texturizado

Luego nos encontramos con el pixie que añade textura al cabello y con una longitud corta. De esta manera se realza el pelo fino ya que no queda plano, además se le suma que ayuda a despejar las facciones y aporta un efecto de frescura inmediato.

Escalado

Aquí tenemos un corte desfilado y uno escalado, especialmente en cabellos finos. Este estilo resta densidad porque “picotea" las puntas para aligerar la melena, una técnica más adecuada para cabellos muy abundantes, pero poco recomendable en este caso. El escalado —basado en el trabajo a capas— sí favorece al pelo fino, porque aporta volumen y una sensación visual de mayor densidad.

Bixie

Por último, tenemos una mezcla entre el bob y el pixie cuya estructura permite crear volumen de forma natural en la parte superior y en los laterales, de esta manera el cabello cae sin apelmazarse. Lo que debes hacer es marcar bien las capas cortas en la zona superior, ya que esto ayuda a elevar la raíz y aporta un extra de volumen.