Hello Kitty: increíbles ideas para decorar un pastel de corazón con este personaje

La repostería al igual que otros rubros se ve influenciados por las tendencias, en esta temporada todo se inclina por la estética y nostalgia. Así es que el formato corazón vuelve con mucha fuerza para decorar las mesas dulces y aquí te vamos a dejar ideas inspiradas en Hello Kitty.

Noticias Tabasco del 26 de julio 2026

Hay unas técnicas que puedes llevar a cabo para transformar el pastel en forma de corazón en un diseño único. Los pasos son sencillos de poder realizar por lo que no te podrás resistir a replicarlos.

¿Cómo decorar un pastel de corazón de Hello Kitty?

Los toques hiper realistas con lazos

Lo primero que tienes que hacer en este caso es preparar una base de cobertura lisa de crema y en el centro vas a colocar una imagen comestible de Hello Kitty que contenga su característico lazo rosa y su flor. Vas a tomar una manga pastelera para realizar un borde rizado continuo y abundante de crema de mantequilla alrededor del borde superior y la base del pastel para darle volumen y ese clásico aspecto esponjoso.

Después tendrás que cortar pequeños lazos de cinta de raso rosa claro y colócalos con cuidado a lo largo de los laterales y el borde superior para darle un toque tierno. Para elevar la decoración al siguiente nivel, distribuye con delicadeza pequeñas perlas de azúcar en tonos rosa, blanco y plateado sobre los bordes de crema y la superficie, acompañándolas de diminutos corazones y flores de fondant en tonos rosa y rojo que complementen el diseño.

La cereza del pastel de Hello Kitty

Otra de las ideas es cubrir el pastel con una capa lisa de crema rosa pastel y en el centro pon la cara de Hello Kitty con un lazo rojo. Toma la manga pastelera para hacer un borde rizado de crema rosa pequeño en los alrededores de la imagen. Luego haz una borde grande, ondulado y abundante en la orilla superior del pastel.

Toma cinco cerezas rojas con tallo para colocarlas sobre la orilla superior. La base del pastel debe se decorado doble borde de olanes, uno debe ir rosa y otro blanco. Si quieres puedes colocar brillo comestible sobre las cerezas y la crema para realzar los detalles.

Esta es una idea muy tierna.|Pinterest

Pastel de corazón con fondant

Por último, tenemos esta idea en la que debes cubrir el pastel con una capa lisa de crema rosa pastel y coloca en el centro una figura de Hello Kitty hecha de fondant o crema, sosteniendo una gran fresa y con su moño rojo. Toma la manga pastelera para hacer un borde rizado rosa en la orilla superior como en la base y decora el borde de arriba agregando diminutas flores rojas con hojas verdes y perlas blancas para darle un toque detallado y festivo.

Luego vas a ir a la superficie para colocar pequeñas fresas y florecitas rojas de azúcar o glaseado junto a salpicaduras de chispas blancas. En los laterales dibuja una fina línea verde que simule una enredadera e integra flores rojas medianas con hojas verdes, puedes colocar flores de otoño por la temporada.