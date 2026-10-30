4 plantillas de los Saja Boys para imprimir y crear identificadores para mochilas o loncheras

Aunque para ir a la escuela se tiene que respetar un lineamiento con el uniforme, los accesorios como las mochilas y las loncheras sí pueden tener diseños llamativos casi siempre. Y una de las opciones para personalizar los útiles escolares que están en tendencia, son las etiquetas de los Saja Boys, que pertenecen al universo de KPop Demon Hunters y todos los fans quieren tener.

¿Cómo decorar los útiles para la escuela con temática de Saja Boys? 4 plantillas de stickers para identificar mochilas, loncheras y bolsas

Estampas con imágenes de los Saja Boys tipo "chibi". Si tienes compañeros que también son fanáticos del universo de las KPop Demon Hunters y no quieres llevar cosas iguales a ellos, entonces te encantarán las imágenes de Saja Boys que están hechas con un estilo "chibi". Este tipo de ilustraciones se basan en una técnica de dibujo japonesa y hace que los personajes se vean más tiernos. Imprime un diseño grande para poner en la lonchera y que dure pegada todo el año.



Las estampas y etiquetas de los Saja Boys son perfectos para identificar los útiles escolares|Pinterest