4 plantillas de los Saja Boys para imprimir y crear identificadores para mochilas o loncheras
Para que no se te pierda nada cuando vas a la escuela, checa estas ideas de estampas y stickers inspirados en los Saja Boys que sirven para personalizar fácil.
Aunque para ir a la escuela se tiene que respetar un lineamiento con el uniforme, los accesorios como las mochilas y las loncheras sí pueden tener diseños llamativos casi siempre. Y una de las opciones para personalizar los útiles escolares que están en tendencia, son las etiquetas de los Saja Boys, que pertenecen al universo de KPop Demon Hunters y todos los fans quieren tener.
¿Cómo decorar los útiles para la escuela con temática de Saja Boys? 4 plantillas de stickers para identificar mochilas, loncheras y bolsas
- Estampas con imágenes de los Saja Boys tipo "chibi". Si tienes compañeros que también son fanáticos del universo de las KPop Demon Hunters y no quieres llevar cosas iguales a ellos, entonces te encantarán las imágenes de Saja Boys que están hechas con un estilo "chibi". Este tipo de ilustraciones se basan en una técnica de dibujo japonesa y hace que los personajes se vean más tiernos. Imprime un diseño grande para poner en la lonchera y que dure pegada todo el año.
- Stickers de diferentes tamaños con los hermanos Saja y el gatito Derpy. Para que puedas personalizar los útiles escolares con inspiración de Saja Boys, pero sin gastar mucho dinero, te convienen las plantillas de estampas que tienen distintas medidas y puedes ir colocando en loncheras, mochilas, estuches y bolsitas. También hay modelos que incluyen al gato Derpy, la mascota consentida de las "Guerreras KPop".
Plantillas de estampas con los Saja Boys individuales listos para pegar. Una opción para que puedas jugar con los stickers sin tener que pegar a los hermanos Saja juntos, son las imágenes que traen a Romance, Mistery, Baby, Jinu y Abby de manera individual, lo que hará que tengas facilidad para combinar con una sola plantilla.
- Etiquetas para personalizar los útiles con temática de KPop Demon Hunters. Además de las canciones más famosas de Huntrix que todo fan se sabe, otra melodía pegajosa que causó furor en la película, es "Soda Pop" de los Saja Boys. Y qué mejor que usar esta inspiración para las estampas y stickers que sirven para poner en mochilas, loncheras o hasta libretas. Incluye un par que traigan espacio suficiente para que pongas tu nombre, grado y escuela.