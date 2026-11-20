Decorar el árbol de Navidad es una de las tradiciones más esperadas de diciembre, pero no siempre es necesario comprar adornos nuevos para lograr una estética espectacular.

Hoy en día, el diseño sostenible invita a mirar dentro de casa y aprovechar lo que ya tenemos. Apostar por adornos navideños hechos con tela y materiales reciclados permite crear piezas únicas, ligeras, irrompibles y llenas de historia.

Combinar retazos de camisas, suéteres en desuso o sábanas viejas con elementos como cartón, taparroscas, frascos pequeños o ramas secas no solo reduce el impacto ambiental de las fiestas, sino que aporta una textura cálida y artesanal imposible de igualar con las esferas plásticas convencionales.

5 adornos navideños hechos con tela y materiales reciclados

Esferas acolchadas con cartón reciclado y retazos de tela

Recorta dos círculos iguales en cartón delgado y dos ligeramente más grandes en retazos de tela. Coloca un poco de algodón o relleno reciclado sobre una cara del cartón y cúbrelo con la tela doblando los bordes hacia atrás y pega ambas piezas espalda con espalda.

Mini suéteres y calcetines navideños hechos con prendas viejas

Dibuja la silueta de un pequeño suéter invernal o una bota navideña sobre la tela de punto, recorta dos piezas iguales y únelas por los bordes utilizando pegamento textil o una puntada sencilla visible con hilo de bordar.

Adiós a las esferas tradicionales: 5 adornos navideños hechos con tela y materiales reciclados Adiós a las esferas tradicionales: 5 adornos navideños hechos con tela y materiales reciclados

Estrellas rústicas con tubos de cartón y tiras de manta o lino

Aplana ligeramente los tubos de cartón y córtalos en aros de aproximadamente 2 centímetros de ancho. Envuelve cada aro con manta o listones hasta cubrir el cartón por completo y une los aros para formar una estrella.

Mini coronas festivas con taparroscas y telas estampadas

Recorta el centro de una tapa plástica grande con un cúter para dejar únicamente el aro exterior. Envuelve el anillo con tiras de tela en tonos verde bosque, rojo vino o estampados florales.

Adiós a las esferas tradicionales: 5 adornos navideños hechos con tela y materiales reciclados Adiós a las esferas tradicionales: 5 adornos navideños hechos con tela y materiales reciclados

Muñecos de nieve y ángeles con focos fundidos y calcetines blancos

Pinta el cristal del foco con pintura acrílica blanca mate como base y utiliza la punta de un calcetín viejo de rayas o colores para hacerle un gorrito tejido que cubra la rosca metálica superior.