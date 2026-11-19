Hay personas que continúan con la cuenta regresiva para la llegada de Navidad, por lo que hay muchas personas ya comenzarán a preparar todo lo relacionado a esta fecha, tales como es la decoración elegida, entre los que se encuentran el árbol de Navidad y otros elementos decorativos. Si hay algo que no puede faltar son los portavelas para la mesa de Nochebuena y por eso, te compartiremos la idea que consiste en reutilizar los frascos de vidrio gracias a la técnica DIY y sin gastar tanto dinero.

La temporada navideña es un gran momento para darle un aspecto diferente a nuestro hogar, y esto hace que busquemos todo tipo de elementos para colocar durante estas fechas, y que no sólo consiste en el árbol de Navidad, sino en las luces, la Corona de Adviento y el centro de mesa utilizado para la cena de Nochebuena. Esto también forma parte del espíritu navideño.

A veces no es necesario gastar tanto dinero en adornos navideños, sino que con un poco de creatividad y materiales que tenemos en casa, podremos lograr grandes resultados. Y en este caso, si quieres decorar la mesa para Nochebuena, lo mejor que puedes hacer es usar los frascos de vidrio para crear unos portavelas que podrás colocar en la mesa y que te compartiremos cómo hacerlo. Por eso, si tienes frascos, no los tires.

Elementos para el portavelas

Frascos de vidrio limpios y sin etiquetas

Sal gruesa o sal de grano

Pegamento blanco universal

Pincel o brocha

Cuerda de yute

Velas pequeñas o veladoras LED

Elementos decorativos opcionales

Tijeras

Cómo hacer el portavelas con sal gruesa