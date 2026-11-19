Hay personas que continúan con la cuenta regresiva para la llegada de Navidad, por lo que hay muchas personas ya comenzarán a preparar todo lo relacionado a esta fecha, tales como es la decoración elegida, entre los que se encuentran el árbol de Navidad y otros elementos decorativos. Si hay algo que no puede faltar son los portavelas para la mesa de Nochebuena y por eso, te compartiremos la idea que consiste en reutilizar los frascos de vidrio gracias a la técnica DIY y sin gastar tanto dinero.
La temporada navideña es un gran momento para darle un aspecto diferente a nuestro hogar, y esto hace que busquemos todo tipo de elementos para colocar durante estas fechas, y que no sólo consiste en el árbol de Navidad, sino en las luces, la Corona de Adviento y el centro de mesa utilizado para la cena de Nochebuena. Esto también forma parte del espíritu navideño.
A veces no es necesario gastar tanto dinero en adornos navideños, sino que con un poco de creatividad y materiales que tenemos en casa, podremos lograr grandes resultados. Y en este caso, si quieres decorar la mesa para Nochebuena, lo mejor que puedes hacer es usar los frascos de vidrio para crear unos portavelas que podrás colocar en la mesa y que te compartiremos cómo hacerlo. Por eso, si tienes frascos, no los tires.
Elementos para el portavelas
- Frascos de vidrio limpios y sin etiquetas
- Sal gruesa o sal de grano
- Pegamento blanco universal
- Pincel o brocha
- Cuerda de yute
- Velas pequeñas o veladoras LED
- Elementos decorativos opcionales
- Tijeras
Cómo hacer el portavelas con sal gruesa
- Preparar la superficie, asegurándote de que el frasco esté completamente limpio, seco y libre de residuos para luego colocar sal gruesa en un recipiente hondo o plato amplio
- Aplicar el adhesivo con ayuda de un pincel o brocha, distribuir una capa generosa de pegamento por todo el exterior del frasco o sobre las zonas donde quieras lograr el efecto nevado; y podrás colocar incluso una plantilla de papel
- Cubrir con sal gruesa, rodar el frasco sobre el plato con sal gruesa y presionando con cuidado para que los granos se adhieran por completo
- Decorar el cuello y finalizar; cortar un trozo de cuerda de yute y enrollarlo alrededor del cuello del frasco varias veces asegurándolo con un moño o nudo