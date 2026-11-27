La Navidad está cada vez más cerca y ya se empieza a sentir y palpitar; teniendo en cuenta que no sólo veremos cómo muchas tiendas están ofreciendo los adornos navideños, sino que también de a poco, las calles se van decorando con esta temática. Y nosotros no podemos quedarnos afuera, y es que a veces no es necesario hacer una gran inversión para lograr algo lindo, y si todavía no has pensado en la decoración, hay dos tendencias que usaban las abuelas que vuelven a ser furor en este 2026.

De acuerdo a lo que indica la tradición, la decoración para Navidad inicia a finales de noviembre y en los primeros días de diciembre, que es cuando aparecerán los árboles, las guirnaldas, las luces, los adornos, las coronas de advientos, y todo objeto decorativo relacionado con esta fecha tan importante. Antes de comenzar con el armado del árbol, hay quienes acudir a las tiendas para comprar elementos nuevos y tener en el hogar.

Cuál será la técnica para decorar en esta Navidad

Sin embargo, la decoración va cambiando con el paso de los años para Navidad, y es que se irán imponiendo diseños de época que al año siguiente quedarán en el olvido. Para este 2026, lo que revelaron los especialistas, es que hay dos técnicas que usaban las abuelas para decorar en las fiestas decembrinas y que vuelven a ser tendencia y en donde podrás lograr un toque más natural y moderno.

Las 2 tendencias que usaban las abuelas para decorar en Navidad

Materiales naturales y mesa navideña con historia: las ramas de pino o abeto; las guirnaldas artesanales volverán a ser las grande protagonistas de esta Navidad. Podrás incorporar el eucalipto y flores secas para crear coronas y centros de mesa con un estilo tradicional. Además, la mesa tendrá una vajilla fina, copas con detalles en dorados y manteles de tela y en cuanto a los colores, el rojo y el verde se llevan las miradas