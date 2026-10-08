5 ideas de cortes Shaggy Bob para marcar la textura de tu cabello y darle movimiento fino

Si buscas un cambio de look que refresque tu imagen sin renunciar a la textura natural de tu melena, el Shaggy Bob puede ser una alternativa moderna, ligera y fácil de adaptar. Esta combinación toma la longitud práctica del bob y la mezcla con capas desfiladas que ayudan a crear movimiento, dimensión y un acabado ligeramente desenfadado. La clave está en encontrar la versión que mejor se adapte al tipo de cabello y al efecto que quieres conseguir.

De acuerdo con Glamour, el Shaggy Bob combina el clásico bob con la textura desenfadada del corte shag, creando una melena corta con un aire más relajado y volumen en la parte superior. La publicación también destaca que Selena Gomez llevó esta propuesta con un flequillo desordenado y difuminado, demostrando que el estilo puede lucirse con una apariencia natural y con actitud .

Uno por uno, los cortes Shaggy Bob que marcan la textura y aportan movimiento

1. Shaggy Bob con capas suaves

Si quieres comenzar con una versión fácil de llevar, las capas suaves son una excelente forma de incorporar movimiento sin perder demasiado peso en la melena. El largo puede mantenerse alrededor de la mandíbula o ligeramente por debajo, mientras que las capas superiores ayudan a crear una textura ligera.

Puedes llevarlo con las puntas naturales, ligeramente despeinadas o con ondas suaves. Es una alternativa especialmente interesante si buscas que el cabello tenga más dimensión sin conseguir un efecto demasiado marcado.

Shaggy Bob con capas suaves y Shaggy Bob ondulado.|(Especial)

2. Shaggy Bob ondulado

El cabello ondulado encuentra en este corte una de sus mejores combinaciones. Las capas del Shaggy Bob permiten que las ondas naturales se distribuyan con mayor libertad, evitando que la melena se vea pesada o demasiado uniforme.

El resultado es un acabado fresco y relajado que puede potenciarse con un producto texturizante. La idea no es conseguir ondas perfectamente definidas, sino dejar que la propia textura del cabello aporte ese movimiento ligeramente despeinado que caracteriza al estilo.

3. Shaggy Bob con flequillo desfilado

Para quienes buscan un cambio más evidente, el flequillo puede convertirse en el complemento perfecto. Un flequillo desfilado y ligero se integra con las capas del corte, creando una transición natural alrededor del rostro y evitando que el resultado se vea demasiado rígido.

Puedes llevarlo abierto, ligeramente hacia los lados o con un acabado más despeinado. Además, su ligereza permite modificar fácilmente la forma del peinado dependiendo de la ocasión.

4. Shaggy Bob corto a la mandíbula

Si prefieres una melena más corta, el Shaggy Bob a la altura de la mandíbula aporta un acabado moderno y definido. El largo reducido hace que las capas cobren mayor protagonismo, especialmente alrededor de la coronilla y los laterales.

Esta versión funciona tanto con cabello liso como con ondas suaves. En el primer caso, las capas aportan textura para evitar que el corte luzca plano; en el segundo, ayudan a que la onda tenga mayor libertad y movimiento.

5. Shaggy Bob con textura setentera

Para conseguir una versión con más personalidad, puedes apostar por capas inspiradas en los cortes de los años 70, acompañadas de puntas ligeramente desfiladas y volumen en la parte superior. El resultado conserva la comodidad del bob, pero incorpora ese acabado retro y desenfadado propio del shag.

Es una opción ideal para quienes quieren que su cabello tenga movimiento sin necesidad de recurrir a un peinado demasiado elaborado. Puedes marcar algunas ondas con los dedos y dejar que el resto de la melena conserve una apariencia natural.

Lecturas también ha señalado que el estilo shaggy se caracteriza por una textura desordenada que puede potenciarse mediante productos texturizantes y un secado estratégico, mientras que las capas son una herramienta útil para aportar volumen, ligereza y movimiento a diferentes tipos de cabello.

Shaggy Bob con flequillo desfilado, Shaggy Bob corto a la mandíbula y Shaggy Bob con textura setentera.|(Especial)

¿Cómo elegir un Shaggy Bob según tu tipo de cabello?

Más que buscar un corte que funcione exactamente igual para todas, lo importante es considerar la textura, el volumen y la cantidad de cabello que tienes. En una melena fina pueden utilizarse capas estratégicas para crear sensación de movimiento sin eliminar demasiado peso, mientras que en cabellos ondulados o abundantes es posible trabajar más la textura para conseguir un acabado ligero.

Así, combinar correctamente el largo del bob con el número y la distribución de las capas puede convertirse en un pequeño cambio capaz de renovar por completo la apariencia de la melena, aportando textura, movimiento y un acabado moderno sin necesidad de recurrir a un corte demasiado radical.