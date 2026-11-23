Diciembre es el momento ideal para experimentar con maquillajes inspirados en la Navidad. Las sombras metalizadas, los labios rojos, los delineados de colores y los pequeños destellos de luz son algunas de las opciones para conseguir looks especiales que acompañen las celebraciones, las reuniones familiares y las salidas de fin de año.

La clave está en elegir un detalle protagonista y combinarlo con el resto del rostro de manera equilibrada. No hace falta utilizar todos los colores típicos de la temporada al mismo tiempo: un toque dorado en los párpados, un labial intenso o un delineado verde pueden ser suficientes para darle un aire navideño al maquillaje.

5 maquillajes navideños que puedes hacerte en diciembre

Estas 5 ideas combinan los colores tradicionales de la Navidad con técnicas que permiten adaptar la intensidad según la ocasión:

Sombras doradas y piel luminosa: aplica una sombra champán o dorada sobre el párpado móvil y difumina los bordes con un tono marrón suave. Completa con máscara de pestañas y labios nude para conseguir un acabado elegante y festivo. Labios rojos y maquillaje natural: elige un labial rojo cereza, carmín o borgoña y conviértelo en el centro de atención. Para equilibrar el resultado, utiliza una base ligera, rubor suave y sombras neutras. Delineado verde esmeralda: sustituye el clásico eyeliner negro por uno verde oscuro. Puedes dibujar una línea fina junto a las pestañas superiores y acompañarla con sombras beige o marrones. Ojos con brillo plateado: incorpora pequeños destellos plateados o perlados en el centro del párpado o en el lagrimal. Es una alternativa inspirada en los adornos y las luces navideñas, ideal para una celebración nocturna. Maquillaje bronce con labios cereza: combina sombras cobrizas o bronce con un labial de tonalidad cereza. El resultado aporta calidez al rostro y funciona especialmente bien para cenas y encuentros de diciembre.

Consejos de maquilladores profesionales que ayudan a conseguir un look navideño elegante

Para que el maquillaje festivo no se vea recargado, es importante prestar atención a la preparación de la piel, la combinación de colores y la distribución de los puntos de luz. La maquilladora británica Charlotte Tilbury, reconocida por sus trabajos editoriales y de belleza, tiene un enfoque que incorpora sombras brillantes sin perder armonía.

Por su parte, la maquilladora profesional Pat McGrath es reconocida internacionalmente por sus propuestas creativas con pigmentos metalizados, colores intensos y texturas brillantes. Sus trabajos demuestran cómo un detalle de color puede transformar un maquillaje sencillo en uno más llamativo.

Estos son algunos consejos para adaptar las propuestas:

Elige un solo protagonista: si llevas labios rojos intensos, mantén los ojos más discretos; si prefieres sombras con brillo, opta por labios neutros.

si llevas labios rojos intensos, mantén los ojos más discretos; si prefieres sombras con brillo, opta por labios neutros. Prepara la piel: hidrata el rostro antes de aplicar la base para conseguir un acabado más uniforme.

hidrata el rostro antes de aplicar la base para conseguir un acabado más uniforme. Controla los destellos: utiliza glitter o pigmentos brillantes en pequeñas cantidades para evitar que el maquillaje se vea excesivo.

utiliza glitter o pigmentos brillantes en pequeñas cantidades para evitar que el maquillaje se vea excesivo. Adapta la intensidad: los tonos suaves funcionan para el día, mientras que los acabados metalizados y los colores profundos pueden reservarse para la noche.

Con estas 5 ideas, diciembre se convierte en una oportunidad para jugar con los colores de la Navidad y sumar detalles festivos al maquillaje sin renunciar al estilo personal.