Diciembre es el momento ideal para experimentar con maquillajes inspirados en la Navidad. Las sombras metalizadas, los labios rojos, los delineados de colores y los pequeños destellos de luz son algunas de las opciones para conseguir looks especiales que acompañen las celebraciones, las reuniones familiares y las salidas de fin de año.
La clave está en elegir un detalle protagonista y combinarlo con el resto del rostro de manera equilibrada. No hace falta utilizar todos los colores típicos de la temporada al mismo tiempo: un toque dorado en los párpados, un labial intenso o un delineado verde pueden ser suficientes para darle un aire navideño al maquillaje.
5 maquillajes navideños que puedes hacerte en diciembre
Estas 5 ideas combinan los colores tradicionales de la Navidad con técnicas que permiten adaptar la intensidad según la ocasión:
- Sombras doradas y piel luminosa: aplica una sombra champán o dorada sobre el párpado móvil y difumina los bordes con un tono marrón suave. Completa con máscara de pestañas y labios nude para conseguir un acabado elegante y festivo.
- Labios rojos y maquillaje natural: elige un labial rojo cereza, carmín o borgoña y conviértelo en el centro de atención. Para equilibrar el resultado, utiliza una base ligera, rubor suave y sombras neutras.
- Delineado verde esmeralda: sustituye el clásico eyeliner negro por uno verde oscuro. Puedes dibujar una línea fina junto a las pestañas superiores y acompañarla con sombras beige o marrones.
- Ojos con brillo plateado: incorpora pequeños destellos plateados o perlados en el centro del párpado o en el lagrimal. Es una alternativa inspirada en los adornos y las luces navideñas, ideal para una celebración nocturna.
- Maquillaje bronce con labios cereza: combina sombras cobrizas o bronce con un labial de tonalidad cereza. El resultado aporta calidez al rostro y funciona especialmente bien para cenas y encuentros de diciembre.
Consejos de maquilladores profesionales que ayudan a conseguir un look navideño elegante
Para que el maquillaje festivo no se vea recargado, es importante prestar atención a la preparación de la piel, la combinación de colores y la distribución de los puntos de luz. La maquilladora británica Charlotte Tilbury, reconocida por sus trabajos editoriales y de belleza, tiene un enfoque que incorpora sombras brillantes sin perder armonía.
Por su parte, la maquilladora profesional Pat McGrath es reconocida internacionalmente por sus propuestas creativas con pigmentos metalizados, colores intensos y texturas brillantes. Sus trabajos demuestran cómo un detalle de color puede transformar un maquillaje sencillo en uno más llamativo.
Estos son algunos consejos para adaptar las propuestas:
- Elige un solo protagonista: si llevas labios rojos intensos, mantén los ojos más discretos; si prefieres sombras con brillo, opta por labios neutros.
- Prepara la piel: hidrata el rostro antes de aplicar la base para conseguir un acabado más uniforme.
- Controla los destellos: utiliza glitter o pigmentos brillantes en pequeñas cantidades para evitar que el maquillaje se vea excesivo.
- Adapta la intensidad: los tonos suaves funcionan para el día, mientras que los acabados metalizados y los colores profundos pueden reservarse para la noche.
Con estas 5 ideas, diciembre se convierte en una oportunidad para jugar con los colores de la Navidad y sumar detalles festivos al maquillaje sin renunciar al estilo personal.