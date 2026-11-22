El producto de cosmética más utilizado por todas las mujeres en el mundo es el lápiz labial, y es que sirve para aplicar sobre la superficie de los labios para lograr así que la boca se vea más carnosa, resalte más entre el rostro. A su vez, nos encontramos con varios estilos y que dependerán de lo que esté buscando cada mujer y en este caso, las maquilladoras compartieron cuáles son los cinco tonos que aportarán volumen y realzarán tus labios.

A medida que van pasando los años, y tal como sucede con otras partes del cuerpo, los labios van perdiendo volumen y pueden ir apareciendo algunas arrugas en la zona o que incluso el contorno pierda algo de intensidad. Si bien muchas mujeres acuden a tratamientos estéticos, estos llegan a ser algo invasivos, y es por eso que la mejor opción es recurrir a los lápices labiales, que no sólo embellecerán la boca, sino que ayudan a ganar volumen.

Ventajas de usar un buen labial

De acuerdo a lo que explicaron las especialistas en maquillaje, los lápices labiales tendrán la capacidad de aportar definición y volumen, ayudando a realzar los rasgos faciales; genera una protección ambiental, brindan hidratación y nutrición, entre otros. Además, según las maquilladoras, la clave está en elegir tonos que aporten luz, armonicen tu piel y no generen tanto contraste, por lo que compartieron cuáles son los cinco tonos que puedes usar.

5 tonos de labiales que aportan volumen

Rosa nude: te permitirá lograr una boca de apariencia natural; su tonalidad suave permite destacar los labios sin crear un contraste excesivo en la piel. Opta por un rosa cálido o neutro para que se acerque a tu color natural, los acabados cremosos aportarán luminosidad

Rosa malva: se destaca por combinar matices rosados y violetas que aportarán profundidad sin ser tan intenso. Es una alternativa ideal para quienes buscan un color visible que el nude y la ventaja es que puede definir la boca sin endurecer las facciones

Melocotón rosado: es un tono que se caracteriza por aportar luminosidad y lograr una boca más fresca; y son ideales si buscas una alternativa al rosa tradicional y un maquillaje más luminoso. Además, funciona perfecto en labios con poca pigmentación natural, ayudando a recuperar su tonalidad sin crear un efecto tan marcado

Coral suave: este es un tono que combina pigmentos rosados y anaranjados, logrando aportar vitalidad a la boca, siendo una buena opción para quienes un labial más alegre sin recurrir a colores intensos. El acabado satinado ayudará a reflejar la luz y aportar dimensión a los labios