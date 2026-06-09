5 ideas inspiradas en Bluey para decorar un cuarto compartido por hermanos sin que peleen por el espacio

A veces, por cuestiones de espacio, los niños tienen que compartir una recámara; para muchos puede ser fácil, pero para otros es un enorme desafío. Es aquí cuando el espacio que les construyas puede ayudar a evitar las discusiones por el espacio, los juguetes o la decoración. Aunque no lo creas, inspirarse en Bluey es una extraordinaria idea, pues la serie habla constantemente sobre cooperación, empatía y trabajo en equipo, por lo que uno puede aprender fácilmente a diseñar un cuarto funcional y divertido. Lo mejor de todo es que estas ideas son fáciles de aplicar y no requieren una gran inversión.

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5 ideas increíblemente útiles para diseñar una recámara para hermanitos con ayuda de Bluey

Toma nota, porque estas 5 ideas de decoración te pueden ayudar a crear armonía en tu casa, más allá de su habitación:

1. Crea zonas personalizadas para cada hermano

Una de las soluciones más fáciles y económicas es dividir el cuarto a nivel visual sin levantar paredes. Debe ser claro que cada niño tiene una pared, tiene una repisa, tiene su caja de juguetes y tiene su cama. Lo mejor es que todo esto lo puedes hacer sin romper la armonía. Lo más importante es que a ellos les queda más claro que cada quien tiene su espacio, aunque no haya paredes.

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2. Usa una pared temática compartida de Bluey

Si no tienes mucho espacio para dividir una recámara, una gran idea es tomar la parte más larga de la habitación y armarles un mural con recortes donde aparezcan Bluey, Bingo, Bandit y Chilli. Si ambos aman la caricatura, entenderán que el cuarto es un espacio en el que ambos pueden compartir cosas; nada es de uno o de otro.

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3. Organiza los juguetes con cajas etiquetadas

Gran parte de los conflictos entre los hermanos es por culpa del desorden; enséñales como en Bluey que ordenar es divertido y que compartir hace que todo sea aún más divertido. No regañes, designa lugares específicos para que cada uno guarde sus cosas y ponles su nombre. Así ellos sabrán identificar lo que les pertenece y lo que no.

4. Instala una zona común para jugar

En Bluey siempre se nos muestra la importancia del juego compartido. Una gran idea para evitar conflictos es designar un espacio, ya sea con un tapete o una alfombra, en un rincón especial de su habitación, para que sepan que en ese espacio se pueden sentar juntos a cooperar, evitando los conflictos constantes.

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5. Añade detalles personalizados sin romper la armonía

No importa si tienen gustos diferentes y deben compartir cuarto. Si ambos son fanáticos de Bluey, parte de esa base para darle el diseño central a la habitación. Así no importará si ambos tienen lámparas distintas, muebles diferentes y demás.