Mhoni Vidente revela en qué día de agosto podría haber un FUERTE sismo en México

Mhoni Vidente, una de las tarotistas y videntes más reconocidas y famosas realizo este miércoles 26 de agosto una fuerte predicción que ha causado gran sorpresa en las personas, esta se trata de un sismo que podría sacudir a México, esto luego de que lamentablemente ocurrieran fuertes sismos en países como Colombia, Indonesia, Nepal, Perú, y España. Durante una transmisión en vivo Mhoni dió detalles de cómo sería este sismo en México e incluso dió la fecha exacta en que podría ocurrir.

¿Qué dijo Mhoni Vidente sobre el próximo sismo que podría ocurrir en México?

La tarotista cubana Mhoni Vidente expresó que el sismo que podría ocurrir en México será consecuencia de energías que están por liberase como la del eclipse lunar que sucederá el 27 y 28 de agosto del presente año. “Nos va a temblar porque estos eclipses lunares y solares están moviendo mucho las energías en el mundo entero. Nada más va a ser el puro susto”, fueron algunas de las palabras de la vidente. De acuerdo con su predicción el sismo no sería fuerte debido a que como lo mencionó “sería el puro susto”, sin embargo durante los dos días ya mencionados del mes de agosto debería haber gran precaución ante este fenómeno natural.

Por otro lado, Mhoni dió a conocer que una vez que termine el mes de agosto y comience septiembre las energías estarían en un punto muy fuerte por lo que recomendaba a todas las personas protegerse en todo momento. Si bien, hasta el momento estas predicciones se tratan solo de posibles hechos ocurridos, muchas personas a lo largo del tiempo han notado que las predicciones de la tarotista se han cumplido una vez que las predice.

¿En qué consiste el eclipse lunar del 27 de agosto?

Como Mhoni Vidente lo comentó, a partir de este 27 de agosto inicia el eclipse lunar, este representa cierres profundos y la necesidad de decirle adiós a energías pasadas además de que representa el fin de cosas o situaciones que han ocurrido durante los últimos 6 meses. Este fenómeno afectará principalmente a 4 signos: Piscis, Virgo, Géminis y Sagitario haciendo que se revelen fuertes datos que podrían ser muy inesperados en sus vidas. Algunas de las recomendaciones para llevar a cabo es solo tener un momento de reflexión e introspección, más allá de rituales ya que este eclipse invita a meditar y tener paz mental.