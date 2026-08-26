Sol León vs Niurka Marcos: esto se sabe de la pelea de box

El mundo digital encontró una mina de oro con las peleas de boxeo amateur. Aunque hoy muchos critican la sobreexplotación del concepto, algunos otros siguen totalmente interesados en algunos cruces que se puedan dar. Y ahora está tomando fuerza el reto que tienen directamente Sol León y Niurka. Esto se sabe de su posible pelea.

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¿Sol León y Niurka tendrán una pelea de box?

En horas recientes ha existido un constante intercambio de palabras entre las famosas. Sol León y Niurka quieren arreglar una pelea entre ambas para poder sacar todo lo que tienen contra la otra. En ese sentido, se indica que la influencer quiere arreglarlo en algún evento de entretenimiento, pero puso 3 condiciones.

La primera situación que aseveró Sol León, es que aceptaría la pelea si recibe tres veces más dinero que Niurka.

En segundo término (lo cual se entiende como un insulto contra la cubana), dijo que Niurka debería bajar de peso para estar en el mismo rango

para estar en el mismo rango Y finalmente estableció que la pelea se debe pactar en el Supernova o en el Ring Royale

Toda esta respuesta viene a colación de un comentario donde Niurka aseguró que quiere “trompearse” a la influencer. La cubana asegura que la empresaria que montó su imperio de fajas es una manipuladora, pues ya han tenido roces en el pasado… por lo que esto ha sido escalando hasta este momento donde se espera una respuesta de la ex vedette.

¿Por qué Niurka y Sol León son enemigas?

Este conflicto inició cuando compartieron un proyecto televisivo, en el cual se enemistaron diciéndose diferentes referencias de las vidas personales de ambas. Por eso, Sol León le dijo que ella no tiene tanto público como la influencer, por lo que debería ganar más. En ese sentido, Niurka no se ha dejado desde aquella ocasión y el duelo mediático parece solamente estar iniciando.

Ahora algunos ya están a la espera de que la actriz de 58 años conteste al reto directo de pelearse en un evento de box para influencers-famosos. Y es que las declaraciones recientes de la mexicana causaron un impacto importante dentro de la comunidad digital, que ahora espera la confirmación de la pelea para seguir atentos del enfrentamiento entre mujeres del medio.