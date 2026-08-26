Manualidad DIY: Cómo tejer una bolsa con tiras de mezclilla, una gran opción para no tirar los jeans viejos de tu armario

Seguramente en tu armario tienes jeans viejos que ya no usas pero que no quieres tirarlos a la basura; sin embargo, es un gran material que puedes usar para tejer una bolsa con tiras de mezclilla en una manualidad DIY, siendo una gran oportunidad para que no los deseches rápidamente.

Para que no dejes pasar la oportunidad, te daremos el paso a paso para que puedas hacerlo, una gran forma para darle una segunda vida a tus pantalones rotos

¿Cómo hacer una bolsa con los jeans viejos?

Para hacer la bolsa con tiras de mezclilla es importante que saques los jeans viejos de tu armario, no importa si son de diferentes colores, esto les dará un look más original, consigue unas buenas tijeras y un gancho para tejer la manualidad DIY. Realiza lo siguiente:



Recorta las caras de los jeans, eliminando todas las costuras que haya. Al tener los rectángulos largos de mezclilla, del que vamos a recortar varias tiras largas, además procura cocer las orillas para evitar que se le empiecen a salir varios hilos. Primero hacemos un nudo central para después empezar a tejer con ayuda del gancho, ya que esto le dará mayor firmeza. Hacemos lo mismo en la cinta que usaremos para cargar el bolso. Es importante que tengas varias tiras disponibles en especial si quieres que sea grande.

¿Qué se puede hacer con jeans viejos?

Aunque puedes hacer la bolsa con tiras de mezclilla, es una realidad que puedes aprovechar los jeans viejos en otro tipo de manualidades DIY, siendo un gran recurso para usarlo en diferentes cosas. Considera las siguientes opciones:



Carteras, bolsillos de todo tipo.

Para taparle el hoyo a otro pantalón viejo que no quieras tirar.

Trapos ideales para usar el ollas o sartenes calientes.

Organizadores de pared haciendo varios bolsillos, ideal para guardar herramientas o todo tipo de accesorios.

Un portavasos para proteger las mesas de rayones.

Para crear desde cero faldas, shorts o fundas.

No los tires, usa la tela al máximo, una forma de darle un segundo uso, además de disminuir la cantidad de basura que generamos en casa.