Carmen Campuzano respalda a Fátima Bosch; ¿sí la encarcelarán?

Hace unos días se levantó una queja formal contra la Miss Universo mexicana, donde se aseguraba que ella cometió el acto de difamación. Ante eso, lo que se busca incluso es encarcelarla, pues dijo cosas que no debía contra Nawat Itsaragrisil. Es por eso que ahora una institución de la farándula salió en defensa de Fátima Bosch, alentándola a que no tenga miedo. Esto se sabe de la demanda.

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¿Qué consejo le dio Carmen Campuzano a Fátima Bosch?

La famosa de 55 años tomó la palabra y en un encuentro ante los medios defendió la valentía de Fátima Bosch, a quien se ha criticado y se ha insinuado que tuvo el reinado más polémico de Miss Universo. Todo esto a consecuencia de Nawat Itsaragrisil, quien acusó ante la ley tailandesa a la modelo mexicana.

Así se expresó Carmen Campuzano: “Yo estoy encantada con Fátima Bosch. Sí dicen que va a ser el reinado más polémico, sí, pues qué bueno que deje esa huella de una mujer determinante, maravillosa, poderosa y que no le tenga miedo a nada. Porque es una mujer que se ha preparado para estar en el lugar donde está”.

Con esto, respaldó a su compatriota en medio de las múltiples polémicas generadas alrededor de un concurso donde pasó de todo. Campuzano aseguró que le ha encantado la manera en la que Fátima ha sorteado las polémicas, que hoy incluso la propia Bosch catalogó como intentos de intimidación por alzar la voz ante ciertos maltratos.

¿Qué se sabe de la demanda en contra de Fátima Bosch?

La modelo mexicana aseguró que lo hecho por el empresario tailandés es un intento de intimidación, pues quedaron enemistados tras el concurso. Nawat se sintió exhibido y por eso actuó así. Esta es la postura de Fátimas Bosch. “Resulta profundamente preocupante que, en pleno siglo XXI, una mujer pueda enfrentar intentos de intimidación simplemente por haber levantado la voz, puesto límites y exigido ser tratada con dignidad y respeto”.

“Ninguna amenaza debe hacernos retroceder en la lucha por un mundo donde las mujeres puedan alzar la voz sin temor a represalias. El mundo entero vio lo que pasó aquel día. Todo quedó grabado. No hay nada más que decir”.