Portal 4/4: qué es y cómo manifestar para que tengas dinero

Así como los rituales con elementos del hogar se han vuelto una oportunidad de peso que las personas realizan, este fenómeno del portal 4/4 habla de un punto especial en el calendario donde el universo se alinea para abrir oportunidades. Esta es la explicación y lo que deberías hacer si te interesa abrir pórticos en pleno 2026.

¿Qué es el 4/4 y por qué es importante prestarle atención?

El próximo 4 de abril es uno de los momentos más importantes del año en cuanto al ámbito energético se refiere. Y es que este día es el que tú debes alinear, organizar y declarar lo que anhelas en tu 2026. Puede ser desde el ámbito económico hasta la situación de relaciones afectivas.

Los expertos en numerología argumentan que el portal 4/4 no abre portales u oportunidades, sino que es un aspecto necesario para alinear propósitos… generando así bases para el futuro. En este sentido, la vibración del 4 en la numerología espiritual indica estructura, estabilidad y disciplina. Estas situaciones son requeridas para alcanzar los objetivos personales.

Además, la energía de este portal se intensifica, pues tiene una relación directa con el número 8, asociado con la abundancia, el equilibrio kármico y el éxito material. Dicha combinación se percibe también como un punto particular para cerrar ciclos que fueron complicados en el pasado y así mismo… comenzar con la construcción de un futuro más estable.

@alqu.imiaespiritual El portal 4/4 ya está abierto… y no es un día cualquiera 🌟 Es una de las energías más potentes del año para manifestar en lo material: dinero, estabilidad, oportunidades reales y crecimiento sólido. Un momento donde lo que intenciones… puede empezar a tomar forma en tu realidad. Este ritual es simple, pero muy poderoso si lo haces con intención ✨ Guárdalo para hacerlo entre el 4 y el 13 de abril (cuanto más cerca del día 4, más fuerte será su energía). Comenta “Hecho está” para sellar tu intención y compártelo con alguien que también esté listo para abrirse a la abundancia 💫 Y si quieres aprender a manifestar de forma consciente, entender cómo funciona la energía y crear tu nueva realidad paso a paso… en mi método Vibra y Recibe te enseñamos exactamente cómo hacerlo. Lo tienes en el enlace de mi perfil 🌙✨ ♬ sonido original - Alquimia Espiritual

¿Cómo usar el portal 4/4 para manifestar dinero?

Todas las personas tienen sus prioridades, pero una de las cosas que se buscan con este tipo de situaciones, es la abundancia monetaria. Por ello, es claro que este portal 4/4 podría ser un punto de inflexión en el año. Y por eso se anima a meditar en tu seguridad personal, manifestando equilibrio emocional, relaciones sanas y estabilidad económica.

Elementos

En ese sentido, el ritual lo debes hacer con velas, canela en polvo, objetos importantes para ti y fuego con el que incinerarás salvia o incienso.

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