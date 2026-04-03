Haz esta infusión perfecta para reducir el estrés

Las sociedades actuales viven un severo problema de estrés, causado por las complicaciones monetarias, laborales, sociales y hasta familiares. Por ello, muchos acuden a medicina que muchas veces es agresiva en muchos sentidos para el cuerpo (al menos es lo que defienden los consumidores de remedios caseros). Y así, se comparte esta receta de una infusión de cedrón. He aquí todos los detalles.

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¿Por qué el cedrón ayuda a reducir el estrés?

Pese a que algunas personas también usan la hoja del cedrón para combatir malestares estomacales, está infusión se recomienda para reducir las cargas de estrés generadas por situaciones varias. Por ello, se espera que se pueda encontrar la calma, enfocarse en la relajación y bajar el ritmo del día a día que se vuelve sumamente agobiante.

Como se indicaba en el párrafo anterior, el cedrón es conocido también por su manera de aliviar el dolor de estómago. Por ello, son entendidos sus aportes en el tema de la relajación, lo cual evidentemente es clave para reducir el estrés y favorecer a un mejor descanso.

La realidad es que es una de las infusiones más básicas de realizar, pues basta con hervir las hojas durante un periodo pequeño. En ese sentido, se recomienda hacerte tu respectiva infusión antes de dormir o también cuando el estrés se encuentre al máximo en tu organismo.

¿Cómo se hace la infusión de cedrón para reducir el estrés?

Lo atractivo de esta oportunidad - para que te animes a hacerla - es que el cedrón es totalmente accesible en lo económico y también en el tiempo de ejecución. Por ello, resulta la mejor opción para buscar calmar las presiones diarias.

Ingredientes

Una cucharada de hojas de cedrón

Una taza de agua

Miel o limón (esto es opcional)

Preparación