Conoce las Lágrimas de la Virgen; bebida típica de Semana Santa
La variedad de tradiciones o platillos (en este caso bebida) es asombrosa y las Lágrimas de la Virgen así lo demuestran. Esto lleva esta bebida tradicional.
Estos días están llenos de tradiciones y aspectos colmados de historia, lo cual se traduce y traslada a situaciones como la comida. El aspecto gastronómico de la Semana Santa es algo que se practica desde la Cuaresma, por ello en algunos hogares practicantes de la religión católica no puede faltar las Lágrimas de la Virgen… una bebida tradicional de estas fechas.
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¿De dónde proviene las Lágrimas de la Virgen?
Esta bebida está completamente relacionada con la tradición católica y los festejos de la Semana Santa. En algunos sitios se indica que el viernes de estos días especiales se denomina el Viernes de Dolores (aunque algunos aseguran que es un viernes antes), en referencia al sufrimiento que la Virgen María tuvo al ver precisamente a Cristo padeciendo el castigo de la crucifixión.
Y es en Guanajuato donde se presume a esta bebida como las Lágrimas de la Virgen, por ello el color rojizo es clave, esto por el martirio vivido por Jesucristo. La celebración habría iniciado en el siglo XVI, cuando en las procesiones alrededor de estas fechas se ofrecían alimentos y bebidas para los peregrinos, creyentes o la propia familia que participaba de los cultos alrededor de la figura de la virgen.
¿Cómo se hace esta bebida llamada las Lágrimas de la Virgen?
Algunos tienen la duda de la gran similitud que tiene esta bebida con el Agua de Obispo, por lo que parece que en algunos estados sí hacen diferenciación… aunque sí es la misma en otros sitios donde precisamente se le conoce como Lágrimas de la Virgen.
Ingredientes
- Un litro de agua
- Un betabel mediano, cocido y partido en cubos pequeños
- Un plátano en rodajas
- Una manzana en cubos
- Una naranja en gajos sin semillas o cubos pequeños de piña
- Media taza de lechuga picada finamente
- Fresas o melón picado al gusto
- Un puño de jamaica
- Azúcar al gusto
- Jugo de limón (esto es opcional)
@salomondelrio Respuesta a @🤙 #lagrimasdelavirgen bebida de la pasion #aguadedolores ♬ sonido original - Salomón Del Río
Preparación
- Hierve el betabel hasta que esté suave, posteriormente pártelo en cubitos. Mientras que en otro espacio hierves también la jamaica.
- Lava bien, pela y corta TODA LA FRUTA en pequeños trozos para facilitar su integración.
- Cuela la jamaica y agrégala al litro de agua.
- Después agrega el betabel, las frutas y la lechuga picada.
- Añade azúcar al gusto y mezcla perfectamente. Además, aquí es donde puedes agregar el jugo de limón para más frescura.
- Deja reposar al menos 30 minutos para que los sabores se impregnen bien y después sírvelo para disfrutar con hielo al gusto.