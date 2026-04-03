Conoce las Lágrimas de la Virgen; bebida típica de Semana Santa

Estos días están llenos de tradiciones y aspectos colmados de historia, lo cual se traduce y traslada a situaciones como la comida. El aspecto gastronómico de la Semana Santa es algo que se practica desde la Cuaresma, por ello en algunos hogares practicantes de la religión católica no puede faltar las Lágrimas de la Virgen… una bebida tradicional de estas fechas.

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¿De dónde proviene las Lágrimas de la Virgen?

Esta bebida está completamente relacionada con la tradición católica y los festejos de la Semana Santa. En algunos sitios se indica que el viernes de estos días especiales se denomina el Viernes de Dolores (aunque algunos aseguran que es un viernes antes), en referencia al sufrimiento que la Virgen María tuvo al ver precisamente a Cristo padeciendo el castigo de la crucifixión.

Y es en Guanajuato donde se presume a esta bebida como las Lágrimas de la Virgen, por ello el color rojizo es clave, esto por el martirio vivido por Jesucristo. La celebración habría iniciado en el siglo XVI, cuando en las procesiones alrededor de estas fechas se ofrecían alimentos y bebidas para los peregrinos, creyentes o la propia familia que participaba de los cultos alrededor de la figura de la virgen.

¿Cómo se hace esta bebida llamada las Lágrimas de la Virgen?

Algunos tienen la duda de la gran similitud que tiene esta bebida con el Agua de Obispo, por lo que parece que en algunos estados sí hacen diferenciación… aunque sí es la misma en otros sitios donde precisamente se le conoce como Lágrimas de la Virgen.

Ingredientes

Un litro de agua

Un betabel mediano, cocido y partido en cubos pequeños

Un plátano en rodajas

Una manzana en cubos

Una naranja en gajos sin semillas o cubos pequeños de piña

Media taza de lechuga picada finamente

Fresas o melón picado al gusto

Un puño de jamaica

Azúcar al gusto

Jugo de limón (esto es opcional)

Preparación