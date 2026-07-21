5 formas de doblar las toallas para que tu baño se vea lujoso y optimices espacios

Para lograr un hogar elegante y con presencia no son necesarios grandes cambios ni transformaciones complicadas, pues basta con poner atención a los pequeños detalles. Por ello, ahora te contamos sobre 5 maneras de doblar tus toallas, para que tu baño se vea lujoso y optimices espacios en el proceso.

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5 ideas creativas para doblar las toallas de tu baño y transformar la estética, mejorando la elegancia

Por sencillo que parezca, el doblar las toallas de una manera en específico puede transformar por completo la esencia de tu baño, aportando elegancia y modernidad. Sigue cualquiera de estas 5 ideas para transformar tu baño por completo.

Estilo rollo clásico tipo espa

Para esta idea, es importante extender la toalla estirada, doblar una esquina hacia el centro, formando un triángulo; posteriormente, dobla la toalla a la mitad por lo largo y, volteando la pieza, comienza a enrollar firmemente desde el extremo recto hacia la punta del triángulo, introduciendo el excedente dentro del rollo para asegurarla.

Estilo rollo clásico tipo espa|Imagen generada con IA

Toallas de hotel de lujo estilo Trifold

En esta ocasión debes extender la toalla para poder doblar un tercio a lo largo hacia el centro; posteriormente, dobla el otro tercio por encima del primero, formando una tira larga y estrecha. Ahora debes doblar ambos extremos cortos hacia el centro, dejando un pequeño espacio en medio. Para finalizar, dobla a la mitad para ocultar los bordes.

Toallas de hotel de lujo estilo Trifold|Imagen generada con IA

Nudo de spa minimalista

Para esta idea debes extender la toalla y enrollarla firmemente de forma diagonal, o sea, desde una esquina hacia la otra. Ata un nudo simple y suave en el centro y coloca la toalla sobre el baño principal o en alguna canasta.

Nudo de spa minimalista|Imagen generada con IA

Estilo colgante clásico de barra

Ahora debes extender la toalla y doblar un tercio a lo largo; posteriormente, dobla el otro tercio por encima y cuélgala sobre la barra del baño, asegurándote de que ambos extremos queden alineados perfectamente hacia abajo. Ahora repote el proceso con una toalla de manos y cuélguela justo en el centro de la grande.

Estilo colgante clásico de barra |Imagen generada con IA

Estilo para estanterias

Si buscas colocar las toallas de una manera más profesional y seria, dobla la toalla a la mitad a lo largo, después dobla nuevamente a la mitad por lo largo y dobla los extremos hacia el centro por la mitad; coloca suavemente sobre la repisa con el doblez hacia afuera.

Estilo para estanterías |Imagen generada con IA

Si buscas darle una nueva apariencia a tu baño, aportando elegancia y presencia sin grandes cambios, solo hace falta que implementes cualquiera de estas ideas para doblar toallas de manera sencilla y elegante.