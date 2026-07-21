5 formas de doblar las toallas para que tu baño se vea lujoso y optimices espacios
Con pequeños cambios al doblar tus toallas, puedes lograr un baño más elegante, organizado y funcional.
Para lograr un hogar elegante y con presencia no son necesarios grandes cambios ni transformaciones complicadas, pues basta con poner atención a los pequeños detalles. Por ello, ahora te contamos sobre 5 maneras de doblar tus toallas, para que tu baño se vea lujoso y optimices espacios en el proceso.
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5 ideas creativas para doblar las toallas de tu baño y transformar la estética, mejorando la elegancia
Por sencillo que parezca, el doblar las toallas de una manera en específico puede transformar por completo la esencia de tu baño, aportando elegancia y modernidad. Sigue cualquiera de estas 5 ideas para transformar tu baño por completo.
Estilo rollo clásico tipo espa
Para esta idea, es importante extender la toalla estirada, doblar una esquina hacia el centro, formando un triángulo; posteriormente, dobla la toalla a la mitad por lo largo y, volteando la pieza, comienza a enrollar firmemente desde el extremo recto hacia la punta del triángulo, introduciendo el excedente dentro del rollo para asegurarla.
Toallas de hotel de lujo estilo Trifold
En esta ocasión debes extender la toalla para poder doblar un tercio a lo largo hacia el centro; posteriormente, dobla el otro tercio por encima del primero, formando una tira larga y estrecha. Ahora debes doblar ambos extremos cortos hacia el centro, dejando un pequeño espacio en medio. Para finalizar, dobla a la mitad para ocultar los bordes.
Nudo de spa minimalista
Para esta idea debes extender la toalla y enrollarla firmemente de forma diagonal, o sea, desde una esquina hacia la otra. Ata un nudo simple y suave en el centro y coloca la toalla sobre el baño principal o en alguna canasta.
Estilo colgante clásico de barra
Ahora debes extender la toalla y doblar un tercio a lo largo; posteriormente, dobla el otro tercio por encima y cuélgala sobre la barra del baño, asegurándote de que ambos extremos queden alineados perfectamente hacia abajo. Ahora repote el proceso con una toalla de manos y cuélguela justo en el centro de la grande.
Estilo para estanterias
Si buscas colocar las toallas de una manera más profesional y seria, dobla la toalla a la mitad a lo largo, después dobla nuevamente a la mitad por lo largo y dobla los extremos hacia el centro por la mitad; coloca suavemente sobre la repisa con el doblez hacia afuera.
Si buscas darle una nueva apariencia a tu baño, aportando elegancia y presencia sin grandes cambios, solo hace falta que implementes cualquiera de estas ideas para doblar toallas de manera sencilla y elegante.