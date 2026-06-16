¿Christian Martinoli hace sus narraciones desde el baño? Te explicamos el meme del comentarista

Desde que inició la Copa Mundial de la FIFA 2026 ™ el fútbol se ha apoderado del mundo y no es para menos, pues es uno de los deportes más queridos, vistos y practicados de la actualidad, aunque es justo en este tipo de torneos que vemos que va más allá.

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No ha sido uno, ni dos o tres, pues a través de los años hemos sido testigos de Christian Martinoli, Luis García, Jorge Campos, Carlos Warrior y Zague llevar a nuestros hogares narraciones, comentarios y reacciones que quedan en la historia del deporte y esta edición no será la excepción, aunque narren desde el baño…

¿Por qué dicen que Martinoli narra desde el baño?

En las últimas horas se han hecho virales las reacciones del mítico periodista, comentarista, conductor y actor de doblaje Christian Martinoli quien con más de tres décadas de experiencia lo avalan como una de las figuras más destacadas del periodismo deportivo mundial este ha demostrado que sin prisa (alguna), puede narrar tranquilamente desde cualquier lugar, incluso desde el baño, siendo este uno de sus ases bajo la manga para llevar los mejores 32 partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 ™ hasta el hogar de todos los mexicanos.

-Hola, soy Christian Martinoli me dedico a narrar desde el baño, y desde el baño orino a todos.



JAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJA tqm 😂🫶🏼❤️‍🩹 @martinolimx #ElCanalDelMundial #ElMundialxAzteca pic.twitter.com/5AVJcZWCNU — 𝑴𝒂𝒓⚽️ (@ms_camara21) June 15, 2026

Si bien, esto ha sido un meme que Martinoli se ha tomado con bastante humor, las reacciones en redes sociales no se han hecho esperar y sus seguidores le han dado la razón respecto a la gran calidad de su trabajo junto a las demás personalidades que jornada a jornada le acompañan.

¿Dónde ver los partidos del Mundial 2026?

Por si aún no lo sabías, TV Azteca llevará hasta ti los mejores 32 partidos de este torneo de fútbol que paraliza al mundo por poco más de un mes, solo basta con sintonizar el canal de Azteca 7 para llevarte lo mejor de estos encuentros.

Además, puedes seguir la transmisión en vivo a través de la app de TV Azteca En Vivo y nuestro sitio oficial, para que desde donde te encuentres vivas cada detalle de esta justa que une al mundo entero.