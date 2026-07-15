Los 3 mejores colores de sombras para iluminar ojos maduros después de los 40 años

Después de los 40 años, es importante tomar en cuenta que el maquillaje se puede convertir en un gran aliado que te ayudará a resaltar la mirada, aportando luminosidad y reduciendo líneas de expresión. Por ello, toma en cuenta estos 3 tonos de sombras que son perfectos para iluminar ojos maduros después de los 40 años.

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Después de los 40 años, en sombras para maquillaje, tonos como el champagne, el cobre suave y el taupe ayudan a reflejar la luz, aportar profundidad y suavizar las líneas de expresión sin endurecer el rostro. Es importante señalar que este tipo de sombras crea un acabado elegante y natural, ideal para el maquillaje de día o para ocasiones especiales.

3 tonos de sombra ideales para mejorar la mirada y otorgar elegancia y juventud

Champagne

Este tono es uno de los que más favorecen a la mirada después de los 40 años, pues esta tonalidad cuenta con un acabado luminoso que ayuda a reflejar la luz de forma natural, haciendo que los ojosojos luzcan más despiertos y frescos.

Sombra en tono Champagne

Cobre suave

Esta tonalidad aporta calidez y profundidad sin endurecer las facciones, permitiendo resaltar especialmente los ojos, creando una mirada más elegante y sofisticada. Esta tonalidad es una excelente opción para un maquillaje de todos los días.

Sombra en tono de cobre suave

Taupe o gris topo

El gris topo es una mezcla entre las tonalidades gris y café, la cual aporta una definición sutil y natural. La cual ayuda a crear profundidad en el párpado sin generar un contraste exagerado. Esta tonalidad suaviza la expresión y aporta un efecto rejuvenecedor.

Sombra en tono taupe o gris topo|Imagen generada conIA

Si tienes 40 años o más y buscas darle a tu mirada un aspecto más joven y fresco, puedes tomar en cuenta estos tres tonos de sombras que te ayudarán a verte visiblemente más joven.