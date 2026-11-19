La Navidad es una de las fechas más esperadas tanto por grandes como por chicos, y es que se trata de la unión familiar, porque compartiremos muchas actividades y porque significa una fecha para la reflexión y encontrar la paz en el hogar. A su vez, hay ciertas tradiciones que no se pierden, como el hecho de armar el árbol de Navidad, decorar la casa con sus adornos, preparar la carta para Santa Claus y también hacer actividades con los niños, por lo que hay 5 ideas para que hagas con niños de 0 a 3 años.

Como lo mencionábamos, la Navidad es una fecha muy particular, especialmente para los niños, quienes aguardan la llegada de la Nochebuena para poder recibir sus regalos al día siguiente y poder abrirlos al día siguiente; o incluso muchos de ellos participan en la decoración del armado del árbol de Navidad. Y de acuerdo a la edad, son las actividades que podrás hacer con ellos para que se diviertan.

Importancia de las actividades navideñas

Las actividades navideñas para los chicos es fundamental porque va más allá del entretenimiento, y es que fortalecen el vínculo familiar, brindan seguridad emocional y les enseñarán valores esenciales a través del juego y la experiencia. Pero, no todas estas actividades serán aptas para todas las edades, y en caso que tengas niños de 0 a 3 años, te vamos a compartir cuáles son las cinco mejores ideas para que hagas con ellos y los acompañes.

5 ideas para hacer con los niños de 0 a 3 años en Navidad

Colorear cartas navideñas con dibujos sencillos (renos, estrellas y árboles) Bailar villancicos con movimientos simples para fomentar asía la motricidad Leer cuentos navideños adaptados a su edad Realizar huellas de pie para decorar el árbol de Navidad y así tener recuerdos de cuando eran más pequeños Hacer un calendario de Adviento de telas de figuras blandas para tocar

Durante estos días de Navidad, habrá momentos en los que se podrá salir a disfrutar con los más pequeños de las decoraciones navideñas, y otros, será un gran plan para quedarse en casa y poder hacer estas actividades.