5 ideas para crear una rueda de la fortuna miniatura con personajes de KPop Demon Hunters
Si sientes que le falta personalidad a tu recámara, pero no tienes mucho dinero, checa estas lindas manualidades para decorar con las KPop Demon Hunters.
El universo de KPop Demon Hunters puede ser la inspiración perfecta para adornar los espacios y darle rienda suelta a la creatividad con lindas manualidades. Y una idea muy original y fácil de hacer, es la rueda de la fortuna con los personajes más famosos de la película y que es perfecta para ponerse en el escritorio o en los burós.
Manualidades de KPop Demon Hunters: 5 ideas bonitas para hacer una rueda de la fortuna decorativa
- Rueda de cartón reciclado con cabinas de colores. Reúne cartón que tengas arrumbado y corta dos círculos del mismo tamaño; luego une con una tira larga en el centro. Con un poco de hilo, ve agregando pequeñas cabinas hechas de hojas de colores y pega imágenes de las HUNTRIX.
Mini feria de los Saja Boys. Adorna tus espacios con una pequeña atracción de feria inspirada totalmente en manualidades de los Saja Boys. Solo vas a necesitar cartulina para hacer la estructura y plumones de colores para darle vida a los detalles. El toque final son los stickers de estos famosos personajes.
- Rueda de la fortuna con palitos de madera. Si eres más de trabajos minuciosos y que requieren de mucha concentración, entonces puedes hacer una rueda de la fortuna de KPop Demon Hunters usando palitos de madera y resistol. Una vez que tengas la forma, agrega un poco de brillos y colores. Al final solo tendrás que pegar stickers temáticos de la película.
Estructura doble. Para un proyecto más elaborado y que sea el elemento más vistoso de toda la decoración, construye dos ruedas pequeñas con tu técnica de manualidades preferidas y colócalas sobre una misma base para crear un efecto en 3D. Aquí puedes elegir entre poner a tus "Guerreras KPop" preferidas o alternar con los Saja Boys.
- Manualidades inspirados en el gato Derpy. Sin lugar a dudas, uno de los personajes más emblemáticos de KPop Demon Hunters, es el gato Derpy que acompaña a las HUNTRIX en varias de sus misiones. Aquí el protagonista será el color azul y con un poco de pintura, podrás ir haciendo los detalles de su pelaje y ojos llamativos.