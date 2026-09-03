5 ideas para crear una rueda de la fortuna miniatura con personajes de KPop Demon Hunters

El universo de KPop Demon Hunters puede ser la inspiración perfecta para adornar los espacios y darle rienda suelta a la creatividad con lindas manualidades. Y una idea muy original y fácil de hacer, es la rueda de la fortuna con los personajes más famosos de la película y que es perfecta para ponerse en el escritorio o en los burós.

Manualidades de KPop Demon Hunters: 5 ideas bonitas para hacer una rueda de la fortuna decorativa