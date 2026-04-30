5 ideas para hacer jarrones de papel maché elegantes: se ven hermosos en casa

Los jarrones de papel maché se han ganado un lugar especial en la decoración de interiores, ya que transmiten elegancia y sofisticación sin gastar de más. La buena noticia es que, al ser un material económico, puedes hacerlos tú misma para tus flores sin la necesidad de invertir una millonada.

De acuerdo con el portal de decoración El Mueble, tener un jarrón de papel maché es un detalle fuera de lo común que eleva el estilo de cualquier hogar. Dile adiós a los jarrones de vidrio clásicos y atrévete a probar opciones más creativas y personalizadas; aquí te dejamos algunos ejemplos.

Cómo hacer jarrones de papel maché: ideas explicadas paso a paso

1. Jarrón de papel maché minimalista blanco con textura

Para este diseño, infla un globo con forma ovalada y cúbrelo con tiras de papel periódico y engrudo (mezcla de agua y harina), aplicando al menos cuatro capas. Deja secar completamente y corta la parte superior para formar la boca del jarrón. Lija ligeramente la superficie y añade una última capa de papel más fino para suavizar. Pinta todo en blanco mate y, antes de que seque por completo, presiona suavemente una esponja o tela para crear una textura sutil. Aplica sellador acrílico para un acabado elegante. Este jarrón luce perfecto en mesas de centro o repisas modernas, especialmente con flores secas.

Un jarrón de papel maché.|(Pinterest)

2. Jarrón de papel maché estilo cerámica negra con efecto mármol

Crea la base usando un recipiente como molde (puede ser una botella), cubriéndolo con papel maché en capas firmes. Una vez seco, retira el molde y pinta el jarrón con una base negra satinada. Luego, con un pincel fino y pintura blanca muy diluida, dibuja vetas irregulares para simular mármol. Difumina ligeramente con una esponja para lograr mayor realismo y sella con barniz brillante. Este diseño aporta un toque sofisticado y contemporáneo en escritorios o libreros.

Un jarrón de papel maché estilo cerámica negra.|(ESPECIAL/Pinterest)

3. Jarrón rústico con acabado en tonos tierra de papel maché

Forma el jarrón sobre una botella reciclada aplicando varias capas de papel maché. Antes de que la última capa seque, agrega pequeños relieves con papel arrugado para darle un aspecto más artesanal. Pinta con una base café claro y luego aplica pincel seco con tonos terracota y beige para crear profundidad. Finaliza con barniz mate. Es perfecto para comedores o cocinas con decoración cálida o estilo boho.

Jarrón para flores de papel maché estilo tierra.|Pinterest

4. Jarrón elegante con detalles dorados hechos de papel maché

Construye el jarrón con papel maché usando un molde cilíndrico. Una vez seco y firme, pinta toda la pieza en un tono neutro como gris o crema. Luego, con cinta adhesiva, delimita líneas geométricas (verticales o diagonales) y pinta esas secciones con pintura dorada metálica. Retira la cinta con cuidado para lograr un acabado limpio y moderno. Aplica sellador brillante. Este jarrón destaca como pieza decorativa principal en recibidores o mesas auxiliares.

Jarrón de papel maché con dorado elegante.|Pinterest

5. Jarrón artístico con efecto degradado con papel maché

Haz la estructura con papel maché sobre un globo o botella, asegurando buena resistencia. Una vez seco, pinta la base en un color intenso (como azul marino o verde esmeralda). Después, con una esponja, difumina hacia arriba con un tono más claro hasta llegar a blanco, creando un efecto degradado. Añade barniz satinado para un acabado profesional. Ideal para estantes altos o esquinas del salón, donde el color aporta vida al espacio.