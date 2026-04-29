5 floreros que harán ver tu casa más elegante y lujosa: te decimos dónde ponerlos

A veces no necesitas hacer grandes cambios en tu casa para convertirla en un espacio elegante y lujoso. Basta con agregar piezas clave que eleven el valor visual, como los floreros. Estas cinco ideas no solo facilitan la decoración, también destacan por su diseño y armonía.

Los floreros que harán ver tu casa más elegante

Un florero de vidrio transparente, alto y estilizado, con lirios blancos o tulipanes aporta un aire minimalista y sofisticado; es perfecto para dar una bienvenida elegante en la entrada o el comedor.

Florero transparente elegante y sencillo.|Pinterest Un florero de cerámica en tonos neutros como beige o gris mate, con formas orgánicas y pampas o eucalipto seco crea un ambiente moderno y cálido; luce ideal en estanterías o mesas laterales de la sala.

Usa un florero de cerámica aesthetic.|Pinterest Un florero metálico en acabado dorado o latón, con flores como rosas o peonías en tonos suaves, añade un toque glamuroso; funciona muy bien en mesas de centro o burós en la recámara.

Un conjunto de floreros pequeños de cristal o vidrio ahumado con flores delicadas genera un efecto visual elegante y dinámico; agrúpalos para destacar en repisas o mesas auxiliares.

Una variedad de tamaños en floreros elegantes.|Pinterest Un florero escultórico de diseño artístico en colores oscuros o marmoleados, con ramas secas o incluso vacío, funciona como pieza protagonista; colócalo en un recibidor o sobre una credenza para elevar el lujo del espacio.



Cómo elegir bien un jarrón para un florero (con y sin plumas)

Aunque los jarrones transparentes con plumas suelen ser una apuesta fácil y rápida, hay diseños más originales que pueden transformar por completo cualquier rincón. No todo se trata de lo básico: elegir bien marca la diferencia.

De acuerdo con tendencias de decoración, estos diseños le dan vida a cualquier espacio, según El Mueble:

Jarrones de vidrio lustrina

Jarrón de arenisca

Jarrón en terracota

Jarrín Jellae

Jarrín de mimbre

Jarrín de papel maché

Si quieres renovar tu casa sin gastar de más, empieza por estos detalles. Un buen florero puede cambiar por completo la percepción de tu hogar.