5 floreros que harán ver tu casa más elegante y lujosa: te decimos dónde ponerlos
Aunque muchos las ignoran, estas pizzas son fundamentales en la decoración de un hogar sofisticado
A veces no necesitas hacer grandes cambios en tu casa para convertirla en un espacio elegante y lujoso. Basta con agregar piezas clave que eleven el valor visual, como los floreros. Estas cinco ideas no solo facilitan la decoración, también destacan por su diseño y armonía.
Los floreros que harán ver tu casa más elegante
- Un florero de vidrio transparente, alto y estilizado, con lirios blancos o tulipanes aporta un aire minimalista y sofisticado; es perfecto para dar una bienvenida elegante en la entrada o el comedor.
- Un florero de cerámica en tonos neutros como beige o gris mate, con formas orgánicas y pampas o eucalipto seco crea un ambiente moderno y cálido; luce ideal en estanterías o mesas laterales de la sala.
- Un florero metálico en acabado dorado o latón, con flores como rosas o peonías en tonos suaves, añade un toque glamuroso; funciona muy bien en mesas de centro o burós en la recámara.
- Un conjunto de floreros pequeños de cristal o vidrio ahumado con flores delicadas genera un efecto visual elegante y dinámico; agrúpalos para destacar en repisas o mesas auxiliares.
- Un florero escultórico de diseño artístico en colores oscuros o marmoleados, con ramas secas o incluso vacío, funciona como pieza protagonista; colócalo en un recibidor o sobre una credenza para elevar el lujo del espacio.
Cómo elegir bien un jarrón para un florero (con y sin plumas)
Aunque los jarrones transparentes con plumas suelen ser una apuesta fácil y rápida, hay diseños más originales que pueden transformar por completo cualquier rincón. No todo se trata de lo básico: elegir bien marca la diferencia.
De acuerdo con tendencias de decoración, estos diseños le dan vida a cualquier espacio, según El Mueble:
- Jarrones de vidrio lustrina
- Jarrón de arenisca
- Jarrón en terracota
- Jarrín Jellae
- Jarrín de mimbre
- Jarrín de papel maché
Si quieres renovar tu casa sin gastar de más, empieza por estos detalles. Un buen florero puede cambiar por completo la percepción de tu hogar.