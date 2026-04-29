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5 floreros que harán ver tu casa más elegante y lujosa: te decimos dónde ponerlos

Aunque muchos las ignoran, estas pizzas son fundamentales en la decoración de un hogar sofisticado

floreros elegantes
Mira cuáles floreros se ven elegantes en casa.|(CANVA/Gemini)

Escrito por: Alexis Ceja | DR

A veces no necesitas hacer grandes cambios en tu casa para convertirla en un espacio elegante y lujoso. Basta con agregar piezas clave que eleven el valor visual, como los floreros. Estas cinco ideas no solo facilitan la decoración, también destacan por su diseño y armonía.

Los floreros que harán ver tu casa más elegante

  1. Un florero de vidrio transparente, alto y estilizado, con lirios blancos o tulipanes aporta un aire minimalista y sofisticado; es perfecto para dar una bienvenida elegante en la entrada o el comedor.
    florero elegante
    Florero transparente elegante y sencillo.|Pinterest
  2. Un florero de cerámica en tonos neutros como beige o gris mate, con formas orgánicas y pampas o eucalipto seco crea un ambiente moderno y cálido; luce ideal en estanterías o mesas laterales de la sala.
    florero de cerámica
    Usa un florero de cerámica aesthetic.|Pinterest
  3. Un florero metálico en acabado dorado o latón, con flores como rosas o peonías en tonos suaves, añade un toque glamuroso; funciona muy bien en mesas de centro o burós en la recámara.
  4. Un conjunto de floreros pequeños de cristal o vidrio ahumado con flores delicadas genera un efecto visual elegante y dinámico; agrúpalos para destacar en repisas o mesas auxiliares.
    floreros de vidrio
    Una variedad de tamaños en floreros elegantes.|Pinterest
  5. Un florero escultórico de diseño artístico en colores oscuros o marmoleados, con ramas secas o incluso vacío, funciona como pieza protagonista; colócalo en un recibidor o sobre una credenza para elevar el lujo del espacio.

Cómo elegir bien un jarrón para un florero (con y sin plumas)

Aunque los jarrones transparentes con plumas suelen ser una apuesta fácil y rápida, hay diseños más originales que pueden transformar por completo cualquier rincón. No todo se trata de lo básico: elegir bien marca la diferencia.

De acuerdo con tendencias de decoración, estos diseños le dan vida a cualquier espacio, según El Mueble:

  • Jarrones de vidrio lustrina
  • Jarrón de arenisca
  • Jarrón en terracota
  • Jarrín Jellae
  • Jarrín de mimbre
  • Jarrín de papel maché

Si quieres renovar tu casa sin gastar de más, empieza por estos detalles. Un buen florero puede cambiar por completo la percepción de tu hogar.

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