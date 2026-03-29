5 ideas para organizar o combinar los cojines y que tu sala se vea diferente
Estos ejemplos nunca fallan y no necesitan de una gran inversión, solo tiempo y paciencia
Los cojines de tu casa pueden convertirse en una pieza clave de la decoración. Según expertos en diseño de interiores, hay combinaciones que, bien organizadas, hacen que espacios como la sala se vean completamente diferentes. Estas cinco ideas pueden inspirarte para darle un nuevo toque a tu hogar sin necesidad de gastar dinero.
Recientemente, compartimos contigo cómo puedes reemplazar tus cojines por unos más aesthetic y señalamos que un truco fácil es seguir la regla del “acento”; es decir, elegir uno o dos cojines con colores vibrantes que contrasten y resalten frente a los demás muebles, sin saturar el espacio.
Ahora, según El Mueble, hay recomendaciones clave sobre cómo combinarlos que nunca fallan al momento de decorar la casa.
Las ideas para organizar y combinar los cojines en tu sala
- Usa cojines con rayas: Los cojines con patrones geométricos, como rayas, aportan dinamismo y rompen la monotonía del sofá. El secreto está en mantener una coherencia en la gama de colores: por ejemplo, elegir rayas que incluyan tonos que ya están presentes en otros cojines o en la sala, para que todo se vea equilibrado y no recargado.
- Crea una paleta de colores: Antes de elegir los cojines, define una paleta de dos o tres colores base. A partir de ahí, combina diferentes tonalidades de esos mismos colores. Esto ayuda a que, aunque uses varios cojines, el resultado se vea armonioso, elegante y visualmente ordenado.
- Los tonos ocres nunca fallan: Los colores ocres, tierra o beige aportan calidez inmediata. Son ideales para hacer que la sala se sienta más acogedora, especialmente si quieres un ambiente relajado. Además, combinan fácilmente con materiales como madera, telas naturales o sofás en tonos neutros.
- Usa cojines lisos, pero nunca planos: Los cojines sin estampados también pueden destacar si juegas con las texturas. Opta por telas como terciopelo, lino o tejidos con relieve. Esto añade profundidad visual sin necesidad de sumar más colores, logrando un estilo sofisticado sin esfuerzo.