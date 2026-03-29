5 ideas para organizar o combinar los cojines y que tu sala se vea diferente

Los cojines de tu casa pueden convertirse en una pieza clave de la decoración . Según expertos en diseño de interiores, hay combinaciones que, bien organizadas, hacen que espacios como la sala se vean completamente diferentes. Estas cinco ideas pueden inspirarte para darle un nuevo toque a tu hogar sin necesidad de gastar dinero.

Recientemente, compartimos contigo cómo puedes reemplazar tus cojines por unos más aesthetic y señalamos que un truco fácil es seguir la regla del “acento”; es decir, elegir uno o dos cojines con colores vibrantes que contrasten y resalten frente a los demás muebles, sin saturar el espacio.

Ahora, según El Mueble, hay recomendaciones clave sobre cómo combinarlos que nunca fallan al momento de decorar la casa.

Las ideas para organizar y combinar los cojines en tu sala