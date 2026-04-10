5 ideas para que tu sala de estar luzca con más espacio y sofisticada; son ideales para casas y departamentos fáciles de lograr

Ya sea que vivas una casa o un departamento, es importante que habites un espacio donde tú te sientas cómoda o cómodo, pues el hogar es uno de los lugares más importantes donde estarás tanto tú como tus seres queridos, ya sea tu familia, amigos, pareja o tus mascotas.

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Uno de los espacios que sin duda se lleva toda la vista es la sala de estar, considerada como el corazón del hogar pues funciona como el punto principal de convivencia, relajación e incluso recepción de visitas, por lo que es indiscutiblemente un punto de encuentro familiar y social que requiere un trato especial.

¿Cómo hacer que mi sala de estar se vea con más espacio?

Uno de los detalles que no puedes dejar pasar para que tu sala luzca con más espacio es engañar a la vista, pues en lugares reducidos también lo puedes conseguir, aunque dependerá mucho de la luz, muebles y colores que uses.

