5 ideas para que tu sala de estar luzca con más espacio y sofisticada; son ideales para casas y departamentos fáciles de lograr
¿Quieres que tu sala luzca con más espacio? Estos son los tips que todos podemos intentar en nuestras casas.
Ya sea que vivas una casa o un departamento, es importante que habites un espacio donde tú te sientas cómoda o cómodo, pues el hogar es uno de los lugares más importantes donde estarás tanto tú como tus seres queridos, ya sea tu familia, amigos, pareja o tus mascotas.
Te puede interesar: 7 ideas para reemplazar el lavabo de tu baño por opciones minimalistas
Uno de los espacios que sin duda se lleva toda la vista es la sala de estar, considerada como el corazón del hogar pues funciona como el punto principal de convivencia, relajación e incluso recepción de visitas, por lo que es indiscutiblemente un punto de encuentro familiar y social que requiere un trato especial.
¿Cómo hacer que mi sala de estar se vea con más espacio?
Uno de los detalles que no puedes dejar pasar para que tu sala luzca con más espacio es engañar a la vista, pues en lugares reducidos también lo puedes conseguir, aunque dependerá mucho de la luz, muebles y colores que uses.
- Efectos visuales: Es importante usar una paleta de tonos claros tal como el blanco, beige e inocuo gris en paredes y techos. El uso de estos colores es importante porque reflejan cerca del 80% de la luz, con el que se eliminan bordes visuales y amplía la percepción del espacio.
- Espejos: Usar los espejos de manera estratégica como lo es uno grande cerca de una ventana o sobre el sofá logrará que se amplifique la luz natural, creando una ventana falsa, mismo que dará más profundidad al espacio.
- Cortinas largas: Las cortinas de piso a techo están en tendencia debido a que telas ligeras como el lino o algodón en colores claros genera un efecto de espacios altos y despejados.
- Muebles: Optar por muebles con patas delgadas, altos en vez de bases sólidas lograrán que tu suelo esté libre, por lo que la habitación se sentirá más ligera; además es ideal que optes por usar muebles que se adapten al espacio, como sofás modulares o mesas de centro que sean útiles pero a la vez no tan espaciosas.
- Jugar con la luz: El no depender de la luz central dará más vista a tu sala, por lo que te recomendamos combinar con lámparas de pie, de mesa e incluso con tiras LED cálidas, mismas que poco a poco ganan popularidad.