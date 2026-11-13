5 ideas para que tu salón parezca más grande, según interioristas expertos

El salón del hogar, es quizás, el lugar con mayor espacio dentro de la casa y es que generalmente es donde las personas se reunirán a diario para poder compartir el almuerzo o la cena; y por eso, es que debemos asegurarnos que sea una zona lo más confortante posible. Para eso está la decoración de interiores, para lograr que sea lo más cómodo posible, logrando que todos los elementos combinen, ofreciendo mayor amplitud y por eso, hay cinco ideas para que el living parezca más grande.

Por más que no lo parezca, la decoración de interiores va mucho más allá de la estética visual, teniendo en cuenta que se trata de una disciplina que combina arte y ciencia para transformar así una vivienda en un verdadero refugio funcional y emocional; por lo que cada elemento cumple una función determinada y asegurarnos así que el espacio se vea bien. Uno de los lugares más importantes dentro de cada hogar es el salón.

Importancia de decorar el salón de la casa

De acuerdo a lo que compartieron los interioristas expertos, es fundamental poder decorar el salón de la casa, ya que es el centro neurálgico y espacio más social de la vivienda, un lugar destinado a recibir visitas, a la familia y donde permaneceremos más tiempo. Por eso, es que tenemos que lograr que se vea lo más amplio posible y si estás buscando eso, los especialistas en decoración compartieron cinco ideas que podrás aplicar.

5 ideas para que tu salón se vea más grande

Despegar el sofá de la pared: tienes que dejar un hueco de 15 a 20 centímetros entre la pared y el sofá, y es que así la luz circulará mejor, el mueble pierde peso y la estancia respira

Pensar en zonas, no metros: antes de comprar cualquier cosa para el salón, debes preguntarte lo que necesita realmente tu living y es que lo importante es que convivan la zona de estar y el comedor sin que la circulación se resienta

antes de comprar cualquier cosa para el salón, debes preguntarte lo que necesita realmente tu living y es que lo importante es que convivan la zona de estar y el comedor sin que la circulación se resienta Distribución en L: si el salón es rectangular, lo que recomiendan es una distribución en forma de L y de esta manera, cerrarás el ambiente sin tapiarlo y habrá más fluidez