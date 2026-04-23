3 ideas para tener una casa con “lujo silencioso”, pero sin gastar tanto
No siempre es necesario gastar mucho dinero para que la decoración de una casa sea elegante, a veces basta con usar tendencias como la del “lujo silencioso”.
Al momento de remodelar una casa, hay quienes buscan transformar por completo la vista de los espacios y hacer que se vean mucho más sofisticados. Y una alternativa que no falla y luce espectacular, es el llamado "lujo silencioso", una tendencia que apuesta por los detalles delicados y que puede replicarse incluso con presupuestos limitados.
¿Qué es el lujo silencioso y de dónde viene?
El "quiet luxury" es un concepto estético que hace referencia al consumo de artículos de buena calidad y diseños atemporales, cuyos costos usualmente son superiores a los de las piezas que se venden en grandes volúmenes cada temporada, según explica la definición de ESIC University. Su origen es relativamente nuevo y el auge del lujo silencioso proviene de tendencias que apuestan por lo funcional que por lo aspiracional.
Decoración con lujo silencioso: cómo usarlo en tu hogar con poco dinero
Apuesta por el minimalismo en cada rincón
Uno de los aspectos imprescindibles para que un hogar se vea lujoso pero de forma discreta, radica en eliminar el ruido visual de todas las habitaciones. Esto significa quitar las decoraciones excesivas en muros, repisas y muebles, como podrían serlo los cuadros colgados, las figuras de cerámica muy grandes y los recuerdos que se van amontonando, para solo dejar un par de artículos a la vista.
Elige muebles de excelente calidad
Si bien el precio de las cosas no siempre define su valor real, hay ocasiones en las que sí influye en qué tanta calidad tienen y qué tanto van a durar. En este sentido, para que una casa se vea lujosa, lo mejor es recurrir a muebles que estén bien fabricados y con materiales óptimos, especialmente cuando se trata de cosas que se usan a diario, como los sillones y las mesas.
Usa iluminación cálida para que los cuartos se vean sofisticados
Contrario a lo que suele pensarse, la luz blanca y fría no es lo ideal cuando se trata de decoraciones elegantes, ya que terminan haciendo que los espacios se vean planos. Así que tal como explica The Luxe Marble, para lograr una decoración de "lujo silencioso" gastando poco dinero, lo más factible es recurrir a iluminación cálida para que todo se vea más íntimo y acogedor.