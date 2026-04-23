3 ideas para tener una casa con “lujo silencioso”, pero sin gastar tanto

Al momento de remodelar una casa, hay quienes buscan transformar por completo la vista de los espacios y hacer que se vean mucho más sofisticados. Y una alternativa que no falla y luce espectacular, es el llamado "lujo silencioso", una tendencia que apuesta por los detalles delicados y que puede replicarse incluso con presupuestos limitados.

¿Qué es el lujo silencioso y de dónde viene?

El "quiet luxury" es un concepto estético que hace referencia al consumo de artículos de buena calidad y diseños atemporales, cuyos costos usualmente son superiores a los de las piezas que se venden en grandes volúmenes cada temporada, según explica la definición de ESIC University. Su origen es relativamente nuevo y el auge del lujo silencioso proviene de tendencias que apuestan por lo funcional que por lo aspiracional.

Decoración con lujo silencioso: cómo usarlo en tu hogar con poco dinero