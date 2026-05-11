5 ideas para sustituir la cama de tus hijos por opciones divertidas y personalizadas

El descanso de tus hijos es primordial para su sueño y bienestar, es por eso que su cama debe ser un lugar en el que se sientas cómodos, tranquilos y por supuesto que sea de su total agrado y gusto, pues esto puede sumar a que sea un lugar de paz, pero también de diversión para ellos. Mira estas opciones de camas individuales o literas para que cambies las clásicas y le des un plus al cuarto de tus pequeños.

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Camas divertidas y personalizadas para cuartos de niños o niñas

Circular: Esta primera opción de cama es ideal si tienes niños pequeños, ya que no ocupa mucho espacio y su diseño es perfecto para mantenerlos a salvo de caídas, además de que luce aesthetic y la puedes personalizar con los colores favoritos de tu pequeño o pequeña.

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Princesa: Este diseño y decoración de cama es perfecto para aquellas niñas que les gustan los colores pastel y lo aesthetic. El toque perfecto en este modelo es la cortina que cae por los lados de la cama, lo cual le da un estilo clásico de princesa. Te sugerimos no saturar de colores para que prevalezca el equilibrio del diseño.

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Litera aesthetic: Esta cama es perfecta si tienes 2 niños o niñas, ya que el color es neutro y la decoración de almohadas puede ser personalizada. El diseño de litera es perfecto y seguro, ya que la parte de arriba tiene unas cuerdas que pareciera que son para escalar; sin embargo, son parte de la seguridad.

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Cama litera para pequeños: Si tienes dos niños pequeños, te sugerimos este tipo de cama, la cual tiene muchos beneficios, pues son seguras para los menores y además no roban mucho espacio en la habitación. El diseño y la madera hacen que la cama y el resto del cuarto se vea elegante y limpio.

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Cama con librero: Esta opción es ideal si tienes uno o dos hijos, pues en la parte inferior hay un mueble en el cual pueden poner sus juguetes o libros y la cama lleva rueditas por lo que sí se quiere más grande o pequeña, se puede personalizar. La parte de arriba puede ocuparse por otro niño o niña, pero también puede ocuparse para poner adornos o peluches para que le den más vida a la habitación.