5 ideas creativas para decorar de Paw Patrol el cuarto de tus hijos

La caricatura de Paw Patrol es una de las más vistas por niños de 2 a 5 o 6 años; y es que esta serie es bastante llamativa ya que un grupo de cachorros son los encargados de salvar la ciudad en donde viven; es por ello que aquí te diremos 5 ideas para decorar el cuarto de tus hijos con la temática de La Patrulla Canina.

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5 ideas para decorar el cuarto de tu hijo al puro estilo de Paw Patrol

Cama con temática de Paw Patrol

Una de las ideas que son buena opción para decorar el cuarto de tus hijos al puro estilo de Paw Patrol, es comprar sábanas y una cobija que tenga las figuras de estos perritos; también se recomienda tener una almohada de La Patrulla Canina, con estos artículos, la recámara de tu hijo se sentirá como la base de los cachorros policías.

Paredes con huellitas

Otra idea de decoración con temática de La Patrulla Canina es la pared con huellitas de perros; para ello se recomienda pintar la pared de dos colores, el tono de abajo puede ser un azul tenue casi pegándole al gris; mientras que el color de arriba deber ser blanco, hueso o carne; en este lado de la pared podrás pintar huellas de perritos a lo largo y acomodar la cama con una cobija de esta caricatura.

Cama con cobijas y burós de color azul

No cabe duda que, si cubres la cama de tu hijo o hija con las sábanas y cobijas de esta caricatura, darán una sensación de comodidad, a eso le puedes añadir un buró de color azul fuerte, el cual es la tonalidad que predomina en la imagen de La Patrulla Canina.

Mural de Paw Patrol al estilo graffiti

Una idea más detallada de La Patrulla Canina es un mural de los perritos, en este sentido sí deberás invertir un poco ya que tienes dos opciones, contratar a un artista para que coloque el rostro y medio cuerpo de los cachorros en una pared entera, o bien, puedes mandar hacer una lona con las medidas de la pared para que parezca que fueron pintados.

Recámaras de color azul

Una cama con cajonera de color azul y blanco son una buena idea para que el cuarto de tu nene se va decorada como si fuera parte de esta serie, lo ideal es pintar las paredes de los mismos colores que predominan de La Patrulla Canina, tu hijo se sentirá uno más del equipo.