Mhoni Vidente revela que Kenia Os está enfrentando malas vibras

Mhoni Vidente, además de hacer sus predicciones semanales para cada signo, se ha destacado por hablar sobre ciertas celebridades, dando pronósticos que algunos de ellos se han cumplido, generando que su nombre y rostro sean reconocidos por el público en México.

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Ahora su nombre ha dominado las redes, en especial al hablar de Kenia Os, explicando que la famosa cantante mexicana podría estar enfrentada a malas vibras de una brujería, recomendándole un ritual. Esto fue lo que comentó al respecto.

¿Qué pasó con Mhoni Vidente?

En un reconocido periódico en México, Mhoni Vidente habla sobre las predicciones de ciertas celebridades; recientemente habló sobre Kenia Os, detallando que podría estar pasando por una posible brujería, explicando que la cantante ha pasado por problemas de salud y dentro de su gira.

Recalcando que es una buena hija y persona, pero que en estos momentos se ha visto envuelta en malas vibras. Ante la situación que vive la joven, la vidente le dejó algunas recomendaciones:

Hacerse una limpia con agua bendita.

Rezar el Salmo 140.

Prender un cirio pascual.

Comprar una pulsera roja.

Incluso la misma Mhoni Vidente detalló que Peso Pluma hace actos de santería (rumor que no ha sido confirmado), por lo que sabe sobre el tema, y podría haberle comentado a la cantante sobre la envidia que la persigue.

¿Quién es el novio de Kenia Os?

No olvidemos que desde el 2025, se formalizó la relación entre Kenia Os y Peso Pluma, pareja mediática que generó mucho revuelo, ya que nadie esperaba verlos juntos como novios. Los rumores empezaron cuando ambos colaboraron en la canción de “Tommy y Pamela”, ya que después los veríamos juntos en algunos eventos.

Ante la noticia de las posibles malas vibras que persiguen a la artista, se espera que la cantante pueda hacer las recomendaciones de la vidente. Hasta el momento se desconoce quién pudo haberle realizado la brujería a la famosa cantante, esperemos que en los siguientes días se de a conocer más información.