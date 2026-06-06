¿Cómo hacer una piñata casera para fiesta infantil de Goku?

Una de las series animadas más importante a nivel mundial es ‘Dragon Ball Z’ y es que este animé japonés ha trascendido fronteras y se ha convertido en tendencia mundial. Sin dudas que su personaje principal y más querido es Goku, que se ha convertido en uno de los superhéroes de los más varones y que seguramente será la temática de los cumpleaños infantiles. Por esto, te compartiremos el paso a paso para hacer una piñata de este clásico personaje.

Los cumpleaños infantiles suelen ser complejos de organizar, teniendo en cuenta que los niños suelen ir cambiando el tema con el paso de los años; por lo irán variando de acuerdo a la tendencia que esté vigente en el momento. Por lo general, se basa en personajes de dibujos animados o de superhéroes y uno de los que no puede faltar es Dragon Ball Z, a través de sus diversos personajes, como es Goku.

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Desde su aparición en Latinoamérica, Goku se convirtió en tendencia mundial y fue adoptado pro millones de niños que se sintieron identificados con este personaje. Además, pese al transcurso de los años, continúa siendo vigente, y si quieres organizar un cumpleaños infantil, te vamos a compartir el paso a paso de cómo hacer una piñata sobre este querido personaje sin la necesidad de gastar mucho dinero.

Materiales para la piñata de Goku

Cartón

Silicona fría o cola

Cúter

Tijera

Papel crepé en colores

Cartulinas de color piel clara

Plumón

Cinta para colgar

Planilla de Goku

Cómo hacer la piñata de Goku