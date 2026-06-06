¿Cómo hacer una piñata casera para fiesta infantil de Goku?
Este icónico personaje de Dragon Ball Z no puede faltar y e paso a paso es muy sencillo.
Una de las series animadas más importante a nivel mundial es ‘Dragon Ball Z’ y es que este animé japonés ha trascendido fronteras y se ha convertido en tendencia mundial. Sin dudas que su personaje principal y más querido es Goku, que se ha convertido en uno de los superhéroes de los más varones y que seguramente será la temática de los cumpleaños infantiles. Por esto, te compartiremos el paso a paso para hacer una piñata de este clásico personaje.
Los cumpleaños infantiles suelen ser complejos de organizar, teniendo en cuenta que los niños suelen ir cambiando el tema con el paso de los años; por lo irán variando de acuerdo a la tendencia que esté vigente en el momento. Por lo general, se basa en personajes de dibujos animados o de superhéroes y uno de los que no puede faltar es Dragon Ball Z, a través de sus diversos personajes, como es Goku.
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Desde su aparición en Latinoamérica, Goku se convirtió en tendencia mundial y fue adoptado pro millones de niños que se sintieron identificados con este personaje. Además, pese al transcurso de los años, continúa siendo vigente, y si quieres organizar un cumpleaños infantil, te vamos a compartir el paso a paso de cómo hacer una piñata sobre este querido personaje sin la necesidad de gastar mucho dinero.
Materiales para la piñata de Goku
- Cartón
- Silicona fría o cola
- Cúter
- Tijera
- Papel crepé en colores
- Cartulinas de color piel clara
- Plumón
- Cinta para colgar
- Planilla de Goku
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Cómo hacer la piñata de Goku
- Descargar la planilla de Goku y unir cada hoja de acuerdo a la línea de referencia
- Cortar que lado vas a pegar y cuál vas a cortar
- Pegar con silicona las imágenes para luego cortar por el borde
- Trazar la figura de Goku en el cartón y luego volver a cortar
- Retirar la capa al cartón de 14 cm
- Pegar los bordes en toda la silueta del personaje y después pegar la otra figura
- Forrar la piñata con el papel crepé y de acuerdo a los colores de personaje
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