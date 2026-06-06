Carmen despotrica contra Flor y Ramahá tras haberle dado un mandil negro a Michelle: “La subiste al balcón para poder bajarla”

Desde el anuncio de la ventaja especial para la portadora del Pin del Chef con la que podría intercambiar un par de mandiles entre dos compañeros de su elección, se anticipaba que la decisión causaría mucha controversia entre los participantes y esta noche, en el Mundo MasterChef, por fin ocurrió.

Luego de que Flor decidiera bajar del balcón a Michelle para subir a Ixdit, Carmen se valió de las cámaras de uno de los baños para reafirmar su molestia por la decisión y es que apuntó que lo ocurrido en la gala de salvación del 5 de junio era evidencia de las verdaderas intenciones de Ramahá cuando decidió elegir a Michelle para salvarla en la pasada batalla por equipos.

La aliada de Michelle señaló que la única motivación para elegir a Michelle era para, eventualmente, bajarla del balcón por medio de Flor y es que dijo que ambos compañeros ya se habían puesto de acuerdo.

Carmen dijo que el señalamiento de Ramahá de "limar asperezas" con Michelle fue una mentira y reiteró que ya le había pedido a Flor que la eligiera ella y que no se molestaría con la decisión.

¿Cuál es el siguiente evento de MasterChef 24/7?

El próximo domingo conoceremos tanto al tercer como al cuarto eliminado de MasterChef 24/7 y los cocineros con mandiles negros son Emmanuel, Arturo, Luis, Daniela, Claudia, Lula, Michelle, María, Ricardo, Pablo y Lancer; la transmisión comenzará en punto de las 08:00 PM por la señal de Azteca UNO.

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