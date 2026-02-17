5 ideas de outfits blancos para recibir el Equinoccio de Primavera y llenarte de energía y renovarte

Estamos a casi un mes de recibir el equinoccio de primavera, el cual es ideal para recargarnos de energía, renovarnos y dar inicio a nuevos comienzos. Se prevé que este año su entrada sea a las 08:46 am del día viernes 20 de marzo, por lo que aún tienes tiempo para planear tu outfit y recargarte de forma espiritual este 2026.

Si eres de lo que creen en las energías la entrada del equinoccio es la fecha perfecta para dar un nuevo inicio, para ello solo tienes que vestir de blanco, salir al sol, visualizar lo que quieres atraer, recuerda que este acto es de intensión y conexión contigo mismo, por eso aquí te dejamos 5 ideas de outfits blancos que puedes utilizar el día del equinoccio.

|Pexels

Blanco total: Puedes utilizar un vestido completamente largo y en un tono blanco, igual si eres de las que no se sienten cómodas puedes cambiarlo por un pantalón, short o falda blanca, combina con accesorios dorados y tenis blancos este estilo es ideal para ir a lugares arqueológicos.

|Pexels Bohemio: Luce una falda larga blanca con estampados de flores, agrega una blusa de manta o color blanco, agrega unas sandalias y luce tu cabello suelto, si es largo puedes hacerte unas ondas y utilizar una corona de flores naturales, verás que este estilo se adapta perfectamente con la naturaleza.

|Pexels Pasteles: Si eres de las que tienes que ir a la oficina y no te dará tiempo de salir a tomar la luz directa del sol puedes utilizar un pantalón blanco, blusa blanca al igual que unos tacones beige o blancos, el toque se dará en el blazer o saco, ahí puedes utilizar colores pastel, ya sea rosa, azul, lila etc.

|Pexels Estilo solar: Este tipo de outfit es ideal para quienes les gusta arriesgarse con los colores amarillos o naranjas, puedes mezclar una blusa con estos colores junto con unos pantalones de lino en color blanco y combinarlos con unos lentes oscuros y sandalias.

|Pexels Romántico: Si tu plan es ir a una zona libre como el parque y quieres lucir con un estilo romántico prueba con un vestido floral en tonos claros, sandalias, un suéter estilo torero y una bolsa de mano pequeña.

|Pexels