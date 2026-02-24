inklusion logo Sitio accesible
uno nuevo
Sorry, your browser does not support inline SVG.
En Vivo

5 mascarillas caseras para la cara si tienes piel grasa fáciles de hacer: Son la mejor opción para mujeres de más de 40 años en adelante

¿Tienes piel grasa? Estas son LAS MEJORES mascarillas con ingredientes caseros que te harán lucir de gran manera.

Mascarillas caseras
Notas,
Estilo de vida

Escrito por: André Gutiérrez

Hoy en día hay una gran cantidad de alternativas para el uso de mascarillas caseras, donde poco a poco ganan mayor terreno las que son hechas con ingredientes totalmente naturales y de fácil acceso, además de que se ha investigado y comprobado los beneficios del uso de estas.

Te puede interesar: 5 diseños de uñas coreanas con efecto ‘glazed’ para una manicura estilizada y perfecta

Es importante que antes de comenzar a preparar tus mascarillas, identifiques el tipo de piel que tienes, pues hay normal, seca, grasa e incluso mixta, por lo que es ideal que sepas qué tipo de cuidado debes de tener, por ello te compartiremos una lista de mascarillas que puedes hacer fácil y rápido en casa.

¿Qué mascarilla casera usar para piel grasa?

Tags relacionados
Belleza

Galerías y Notas Azteca UNO