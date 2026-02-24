5 mascarillas caseras para la cara si tienes piel grasa fáciles de hacer: Son la mejor opción para mujeres de más de 40 años en adelante
¿Tienes piel grasa? Estas son LAS MEJORES mascarillas con ingredientes caseros que te harán lucir de gran manera.
Hoy en día hay una gran cantidad de alternativas para el uso de mascarillas caseras, donde poco a poco ganan mayor terreno las que son hechas con ingredientes totalmente naturales y de fácil acceso, además de que se ha investigado y comprobado los beneficios del uso de estas.
Es importante que antes de comenzar a preparar tus mascarillas, identifiques el tipo de piel que tienes, pues hay normal, seca, grasa e incluso mixta, por lo que es ideal que sepas qué tipo de cuidado debes de tener, por ello te compartiremos una lista de mascarillas que puedes hacer fácil y rápido en casa.
¿Qué mascarilla casera usar para piel grasa?
- Mascarilla de maicena y miel: Si buscas que tu piel luzca ese “efecto mate” único y reducir la grasa así como limpiar las impurezas, debes mezclar 1 cucharada de maicena, 1 de miel, 1 de leche y 1 de azúcar. Una vez que hayas aplicado en tu cara, debes dejar que actúe por 15/20 minutos.
@recetas_remedios_belleza Mezcla miel de abeja con maicena y me lo agradecerás, uso uno pierde porcelana. este es uno secreto de las coreanas para lucir una piel sin manchas. #mascarilla #coreanas #pielbonita #parati #tiktokviral #sinnanchasenlapiel #skincare #sinacne #mascarilla ♬ sonido original - Recetas_remedios_belleza
- Mascarilla de clara de huevo y limón: Una de las mejores opciones para cerrar los poros es esta mascarilla, que lo único que requiere es batir una clara de huevo con jugo de limón hasta que quede una mezcla espumosa. Tras aplicarla, necesitas dejarla secar por 15 minutos y posteriormente retirar con agua fría.
@dianlss Mascarilla de clara de huevo 🥚 con limón🍋🟩#paratiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii #mamablogger #mascarilla ♬ As It Was - Harry Styles
- Mascarilla de avena y yogur: Considerada como una de las mejores opciones para exfoliar el rostro y absorber la grasa, deberás de mezclar 1 cucharada de avena molida con una de yogur natural y aplicar con masajes circulares por unos 15 minutos. Al enjuagar comenzarás a sentir los resultados.
@hanney_11 Que otra mascarilla te gustaría que pueda probar? #viral #parati #mascarillasfaciales #wxyz ♬ sonido original - Cesar Bernales
- Mascarilla de jitomate y miel: Otra de las mejores opciones naturales es esta, donde deberás triturar la pulpa del medio del jitomate y añadirle una cucharada de miel. Después deberás dejarla actuar sobre tu rostro por unos 10 minutos y posteriormente, retirar.
@mar_ie11a Mascarilla ideal para quitar los granitos, el acné en la piel. Con tan solo dos simples ingredientes:Tomate y miel 🍯#mascarillas #cuidadodelapiel #skincare #antiacne ♬ sonido original - Mariel_tips 🍓
- Mascarilla de pepino y yogur: Esta mascarilla para refrescar el rostro y reducir la grasa ha ganado gran popularidad. Debes triturar medio pepino y mezclarlo con dos cucharadas de yogur natural. Tras masajear por unos 10 minutos, debes enjuagar con agua fría.
@unabelleza Mascarilla facial #aclararlapiel #manchasenlapiel #arrugasfaciales #manchasdesol ♬ Myself - Bazzi