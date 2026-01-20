¿Cómo lucir siempre arreglada y limpia? Descubre estos 5 micro hábitos fundamentales para lucir elegante en la oficina

Si siempre sales con el tiempo justo para el trabajo y nunca te da tiempo de arreglarte como quisieras, te contamos sobre un par de micro hábitos los cuales pueden hacer la diferencia para que te veas limpia, elegante y sobre todo con buena energía en tu trabajo o a cualquier lugar que vayas.

Recuerda que no debes gastar dinero y es cuestión de destinarle a estos hábitos solo un poco de minutos diariamente para que se hagan parte de tu rutina de día y noche.

Te puede interesar: 7 cortes de pelo que rejuvenecen a las mujeres a los 50 años: variaciones que todas amarán

Micro hábitos para lucir limpia y hermosa

Si quieres verte siempre guapa y con poco esfuerzo esto es para ti:

Evita el frizz en el cabello: Este es un tip esencial, ya que el cabello habla mucho de nuestra limpieza y estética, por lo que si no te gusta peinarlo, solo es cuestión de quitar el frizz o la electricidad estática y esto es muy simple. Solo consta de pasar un pedazo de papel aluminio por todas las partes del cabello y automáticamente verás una gran diferencia. Si tienes la posibilidad de comprar una crema de peinar o una silica también es buena opción para quitar el frizz.

Terapia de hielo: Si no te eres fan del maquillaje, pero quieres darle brillo a tu piel esta es la opción ideal. Se trata de pasar un hielo todas las mañanas al despertar sobre el rostro. Este hábito de ayudará a desinflamar la cara y no solo eso, sino que también le dará frescura y sensación de hidratación. Basta con que le dediques 5 minutos a este hábito.

Uñas limpias: Si quieres lucir limpia y tienes un trabajo de escritorio donde muchos pueden verte las manos, esto es ideal para ti. El hábito de mantener unas uñas limpias es algo simple, no importa que no te guste arreglarlas o pintarlas, solo es cuestión de siempre tenerlas bien cortadas, no las muerdas y dales la forma que tu prefieras y como extra puedes ponerles un poco de brillo para que luzcan sanas y radiantes.

Labios hidratados: Un buen hábito es cuidar de tus labios y lo puedes hacer de forma sencilla, siempre trae en tu bolsillo o deja en el escritorio de tu oficina un gloss o un bálsamo para hidratar tus labios. Eso hará que te veas sana, con brillo y por supuesto, linda.

Perfume de bolsillo: Lleva siempre contigo un perfume o agua de baño de bolsillo y cada vez que creas necesario hacer un retoque de tu fragancia usala, atraerás miradas. Ojo, no uses una fragancia tan dulce ni fuerte, opta por algo sutil que te deje un olor fresco.