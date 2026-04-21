5 mechas platinadas para lucir hermosa

De manera totalmente natural, el cambiar de look en ocasiones provoca un miedo muy grande. Lejos de que las personas puedan criticarte, paraliza el sentido de saber que probablemente no queden como te gustaría. En ese sentido, se te anima a visualizar distintas opciones, entre ellas estas 5 oportunidades de mechas platinadas. Tal vez alguna no te convenza, pero puedes hacer la de tu gusto y adaptarla de la mejor manera a lo que quieres para tu cabello.

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¿Cuáles son las mejores 5 opciones para mechas platinadas?

En internet existen multitud de recomendaciones de distintos perfiles, podrías también buscar tutoriales al respecto, pero en ese sentido esta es la opción dada por la Inteligencia Artificial de Google. Por ello podrías encontrar una opción viable en tus gustos y posibilidades.

Mechas con gorro (Efecto Global) - La primera propuesta indica que se distribuya el color de manera uniforme en toda la melena. Este busca cubrir prácticamente el 90% dejando un claro color platinado, el cual es muy utilizado para cubrir las canas.

La primera propuesta indica que se distribuya el color de manera uniforme en toda la melena. Este busca cubrir prácticamente el 90% dejando un claro color platinado, el cual es muy utilizado para cubrir las canas. Ombré Platino - En esta segunda posibilidad de mechas platinadas, se indica que se debe hacer una transición más marcada y horizontal de un tono oscuro en la raíz a un platinado intenso en las puntas. Dicha opción es muy utilizada para los cabellos largos.

En esta segunda posibilidad de se indica que se debe hacer una transición más marcada y horizontal de un tono oscuro en la raíz a un platinado intenso en las puntas. Dicha opción es muy utilizada para los cabellos largos. Money Piece Platinado - Aquí solamente se platinan los dos mechones frontales que enmarcan la cara. Con esto el rostro estará iluminado de manera instantánea y según algunos expertos… se suavizan las facciones y se disimulan las arrugas.

Aquí solamente se platinan los dos mechones frontales que enmarcan la cara. Con esto el rostro estará iluminado de manera instantánea y según algunos expertos… se suavizan las facciones y se disimulan las arrugas. Balayage Platinado - En esta técnica de barrido se mantiene la raíz natural y se aclara gradualmente hacia las puntas. Se recomienda en las personas que buscan un cambio notable pero de bajo mantenimiento, ya que no requiere retoques constantes en la raíz.

En esta técnica de barrido se mantiene la raíz natural y se aclara gradualmente hacia las puntas. Se recomienda en las personas que buscan un cambio notable pero de bajo mantenimiento, ya que no requiere retoques constantes en la raíz. Babylights Platinadas - Son mechas extremadamente finas y delicadas que imitan los reflejos naturales del sol. Aportan una dimensión útil y un brillo multidimensional con un cambio menos drástico que otras propuestas.

¿Cómo mantener en buen estado tus mechas platinadas?

Ya que tomaste la decisión de hacerte unas bonitas mechas, la IA te recomienda las siguientes acciones para mantenerlas en buen estado.

1.- Evita el uso excesivo de calor como planchas o secadoras sin protector térmico.

2.- Usa un shampoo matizante (violeta o azul) una o dos veces por semana.

3.- Aplica tratamientos hidratantes o cremas ácidas para recuperar la salud de la fibra capilar tras la decoloración.