Después de los 40 o 50 años , muchas personas buscan cortes de cabello que ayuden a suavizar las facciones, aportar movimiento y crear un efecto rejuvenecedor sin perder elegancia. En este sentido, los cortes en capas se han convertido en una de las opciones favoritas porque añaden volumen, enmarcan el rostro y brindan una apariencia más fresca y moderna.

De acuerdo con especialistas en tendencias capilares consultados por Glamour y ELLE, las capas estratégicamente distribuidas pueden ayudar a equilibrar las proporciones del rostro, suavizar los rasgos y dar mayor cuerpo al cabello, especialmente cuando este comienza a perder densidad con el paso de los años.

Los 4 cortes en capas que aportan volumen y suavizan las facciones maduras

Lo mejor de estos estilos es que pueden adaptarse a diferentes largos y texturas de cabello, ofreciendo un efecto favorecedor a cualquier edad . Algunos de los cortes más recomendados son:

1. Long bob en capas: El long bob en capas continúa siendo uno de los cortes más versátiles y favorecedores para las mujeres maduras. Su longitud, generalmente a la altura de los hombros, permite crear movimiento y volumen sin sacrificar elegancia. Este corte ayuda a afinar visualmente el rostro y aporta una apariencia más fresca y juvenil. Además, las capas suaves evitan que el cabello luzca pesado o sin forma, algo especialmente importante en cabellos finos.

2. Corte mariposa (Butterfly Cut): El butterfly cut se ha convertido en una de las tendencias más populares gracias a su capacidad para crear volumen desde la raíz y enmarcar el rostro de forma favorecedora. Las capas largas alrededor del rostro suavizan las facciones y generan un efecto rejuvenecedor inmediato. Según expertos en belleza, este corte es ideal para quienes desean conservar el largo del cabello mientras añaden movimiento, volumen y ligereza.

El corte de pelo en capas estilo mariposa quita años de encima.|(ESPECIAL/CANVA)

3. Melena media con capas desfiladas: Las melenas medias siguen siendo una apuesta segura para quienes buscan practicidad y estilo. Cuando incorporan capas desfiladas, el cabello adquiere mayor dinamismo y una apariencia mucho más abundante. Este corte aporta textura, suaviza los contornos del rostro y ayuda a disimular la rigidez de algunos rasgos con el paso del tiempo. Además, funciona muy bien tanto en cabello lacio como ligeramente ondulado.

4. Shag suave: El corte shag en su versión más suave es una excelente alternativa para quienes buscan volumen y personalidad sin exagerar. Sus capas distribuidas estratégicamente crean movimiento natural y una sensación de mayor densidad capilar. Gracias a su estructura ligera y desenfadada, este estilo ayuda a suavizar las facciones maduras y aporta un aire moderno y sofisticado. También resulta ideal para quienes desean un look con poco mantenimiento y mucho estilo.

Qué cortes pueden restar volumen al cabello

Así como algunos estilos ayudan a rejuvenecer visualmente, también existen cortes que pueden hacer que el cabello luzca más plano y sin movimiento. Los expertos recomiendan evitar las melenas completamente rectas y sin capas cuando el cabello es fino, ya que suelen acentuar la falta de volumen.

También conviene tener cuidado con los cortes excesivamente largos y pesados, pues pueden arrastrar visualmente las facciones hacia abajo y endurecer la expresión del rostro.

Según especialistas en tendencias beauty, las capas continúan siendo una de las herramientas más efectivas para aportar frescura, volumen y movimiento al cabello, logrando un efecto visual más favorecedor, moderno y rejuvenecedor a cualquier edad.