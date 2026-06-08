4 técnicas de reflejo que suavizan las facciones y disimulan el cansancio al instante

Los reflejos son una técnica de coloración duradera que consiste en iluminar estratégicamente algunas secciones del cabello para crear un efecto de mayor dimensión y contraste con el tono natural. A diferencia de las mechas clásicas, suelen integrarse de forma más sutil, logrando un resultado fresco y natural que encaja perfectamente con la tendencia actual de resaltar la belleza sin excesos.

Su nombre no es casualidad. El efecto que producen recuerda al brillo que deja el sol sobre el cabello, aportando destellos que realzan diferentes matices y tonalidades que normalmente pasarían desapercibidos. Según menciona Garnier , los reflejos en el cabello son una herramienta de coloración altamente efectiva para rejuvenecer el rostro al instante. Aportan luz, dimensión y movimiento, suavizan las facciones y disimulan visualmente las líneas de expresión y las canas, logrando un aspecto fresco y favorecedor.

4 técnicas de reflejo que suavizan las facciones y disimulan el cansancio

1. Reflejos miel alrededor del rostro.

Los tonos miel tienen la capacidad de iluminar la piel sin crear contrastes demasiado marcados. Cuando se concentran alrededor del rostro, actúan como un marco de luz natural que suaviza las facciones, aporta calidez y ayuda a que las señales de cansancio pasen más desapercibidas. Es una técnica especialmente favorecedora para quienes sienten que su rostro luce apagado o sin vitalidad.

2. Babylights en tonos dorados.

Las babylights son mechones ultrafinos que imitan los reflejos naturales del cabello infantil. Su acabado delicado genera una sensación de movimiento y frescura que rejuvenece la apariencia sin cambios drásticos. Además, reflejan mejor la luz, lo que contribuye a que la piel se vea más luminosa y descansada.

3. Contorno de color suave o face framing.

Esta técnica consiste en aclarar ligeramente los mechones que rodean el rostro. El resultado es un efecto similar al de un iluminador facial: los rasgos se perciben más suaves, la mirada gana protagonismo y el conjunto transmite una imagen más fresca.

4. Balayage luminoso en medios y puntas.

El balayage sigue siendo una de las técnicas más eficaces para rejuvenecer visualmente. Al concentrar la luz en medios y puntas, aporta brillo y textura al cabello, lo que desvía la atención de signos como la palidez o el aspecto cansado.

Babylights|Canva

Cómo hacer reflejos en el cabello paso a paso

Si te gustaría darle más luz a tu melena sin salir de casa, aplicar reflejos por tu cuenta puede ser más sencillo de lo que imaginas.

1. Prepara tu cabello. Antes de comenzar, cepilla bien tu cabello para eliminar nudos y facilitar la aplicación. No es necesario que esté recién lavado; de hecho, si han pasado uno o dos días desde el último lavado, los aceites naturales del cuero cabelludo pueden ayudar a proteger el cabello durante el proceso.

2. Selecciona los mechones que vas a aclarar. Define qué zonas quieres iluminar. Puedes ayudarte con un peine de punta fina para separar mechones delgados o utilizar un gorro especial para reflejos, extrayendo pequeñas secciones de cabello a través de los orificios.

3. Prepara el producto colorante. Mezcla el tinte siguiendo exactamente las indicaciones del fabricante. Si buscas un efecto luminoso y discreto, opta por tonos que se integren armoniosamente con tu color base para evitar contrastes demasiado marcados y conseguir una apariencia más natural.

4. Aplica el color con precisión. Distribuye el producto sobre los mechones seleccionados, asegurándote de cubrir cada sección de manera uniforme. Trabajar con cuidado marcará la diferencia en el resultado final.

5. Respeta el tiempo de exposición. Deja actuar el colorante durante el tiempo recomendado. Ten en cuenta que el tono original de tu cabello y la intensidad que deseas lograr influirán en el resultado final, por lo que es importante vigilar el proceso.

6. Enjuaga y cuida tu cabello. Una vez transcurrido el tiempo indicado, aclara abundantemente con agua hasta eliminar cualquier resto de producto. Después, lava el cabello con un champú suave y aplica un tratamiento hidratante para conservar el brillo y la suavidad de la melena.