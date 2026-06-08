Manualidades de Coco: 4 ideas para hacer muñecos de tela y crochet inspirados en Miguel y Dante

Miguel y Dante son dos personajes que destacan por su carisma, su amistad y la energía que transmiten en cada escena. Por eso, convertirlos en manualidades de crochet es mucho más que elaborar simples figuras decorativas. Cada puntada permite recrear sus rasgos más representativos y dar forma a piezas llenas de color que evocan una de las historias animadas más queridas de los últimos años.

Además de ser una actividad entretenida, tejer a estos personajes brinda la oportunidad de crear recuerdos que pueden conservarse durante mucho tiempo. Desde la guitarra de Miguel hasta la expresión alegre y traviesa de Dante, cada detalle aporta un toque especial al resultado final. Tenemos para ti las mejores opciones para que hagas estos amigurumis.

Manualidades de Coco: 4 ideas para hacer muñecos de crochet inspirados en Miguel y Dante

Dante alebrije

Colores de estambre



Rosa mexicano.

Turquesa.

Verde limón.

Morado.

Azul rey.

Naranja.

Amarillo.

Blanco.

Negro (detalles mínimos).

Verde esmeralda.

Cómo hacerlo. Este muñeco se construye por partes y después se une todo. Se empieza con la cabeza, haciéndola grande y alargada para darle apariencia de dragón. El hocico sobresale un poco y se rellena para que conserve la forma.Los cuernos se elaboran por separado en verde limón y turquesa. Después se cosen en la parte superior de la cabeza. Los ojos son muy grandes y sobresalidos, formados por círculos blancos con pupilas negras.

Dante alebrije coco|Pinterest

El cuerpo es delgado y alargado. Las patas se hacen como pequeños cilindros rellenos, cada una en colores distintos para lograr el efecto de alebrije. La cola también es larga y termina con detalles azules y rosas.

Las alas se elaboran aparte usando morado claro y azul rey. Se les da una forma ondulada para que parezcan alas de fantasía. Finalmente se agrega el hueso blanco en la boca y se unen todas las piezas con cuidado para que quede equilibrado.

Dante

Colores de estambre



Gris oscuro

Rosa claro

Blanco

Negro

Cómo hacerlo. Es uno de los más sencillos de los cuatro. Se comienza por la cabeza, formando una esfera grande. El hocico se integra poco a poco para que sobresalga ligeramente.Las orejas se hacen por separado en gris con detalles interiores en rosa. Los extremos quedan un poco doblados para darle un aspecto simpático.

Dante de Coco|Pinterest

El cuerpo es pequeño y compacto. Las patas delanteras son largas y rectas, mientras que las traseras son más redondeadas para que pueda permanecer sentado.

Los ojos se realizan con círculos blancos grandes y pupilas negras, colocándolos ligeramente separados para conseguir esa expresión divertida y tierna. La cola es corta y se coloca al final.

Miguel

Colores de estambre



Rojo.

Blanco.

Azul.

Café.

Beige.

Negro.

Cómo hacerlo. Se comienza por la cabeza. Se forma redonda y se agregan las mejillas suaves para dar apariencia infantil. Después se coloca el cabello negro, hecho en mechones. El cuerpo es sencillo. La sudadera roja se trabaja junto al torso para que parezca una sola pieza. Los brazos son cortos y las piernas rectas.

La guitarra se realiza aparte con color madera. Se añaden las cuerdas con hilo fino y después se coloca entre las manos.

La capucha roja se teje por separado y luego se cose alrededor de la cabeza para darle más realismo.

Miguel de Coco|Pinterest

Miguel versión Día de Muertos

Colores de estambre



Rojo.

Azul.

Café.

Blanco.

Negro.

Marrón chocolate

Beige.

Cómo hacerlo. La estructura es muy parecida a la del Miguel anterior. Primero se realiza la cabeza, pero en esta versión se cubre completamente de blanco para representar la pintura facial de calavera. Después se agregan los detalles negros alrededor de los ojos y la nariz. Las pequeñas líneas de la boca se bordan al final para darle la apariencia de esqueleto.

La sudadera roja, los pantalones azules y las botas cafés se elaboran igual que en el personaje original. El cabello marrón se coloca por encima de la frente.

La guitarra se hace aparte utilizando tonos café claro y oscuro. Una vez terminada, se coloca en una de las manos para completar el personaje.