Quiénes son los cocineros que salen de MasterChef 24/7 hoy 7 de junio del 2026

La cocina más famosa de México vivirá una noche llena de nervios, estrategias y decisiones difíciles, pues hoy 7 de junio 2026, dos de los 12 participantes que estan portando Delantal Negro están en riesgo de abandonar MasterChef 24/7.

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Dentro de la emisión de este Domingo de Eliminación se vivirán las emociones al límite y no solo porque algunos participantes están viviendo sus últimas horas dentro de MasterChef 24/7, sino también porque a partir de hoy se suman tres nuevos rostros a la universidad culinaria más importante del país donde tendrán que demostrar desde el segundo cero su pasión por la comida.

Durante el programa de hoy los participantes que portan Delantal Negro tendrán que desarrollar todas sus habilidades para ir avanzando en los retos y así poder subir al balcón con sus demás compañeros que ya tienen asegurada una semana más dentro del reality culinario.

Asimismo, hay una oportunidad para ellos que es la salvación a través del voto del público, por lo que es importante que estés al pendiente de la transmisión para saber hasta a qué hora tienes para poder repartir tus 10 puntos y si aún no sabes como hacerlo visita la página oficial para realizar tu voto.

¿Quiénes son los participantes que abandonan MasterChef 24/7 hoy 7 de junio 2026?

Aunque el resultado final dependerá del reto de eliminación, la evaluación de los jueces y el voto del público hasta el momento todos los participantes con Delantal Negro están en riesgo de abandonar la cocina más famosa de México, recordemos que la historia de MasterChef 24/7 ha demostrado que cualquier error, por mínimo que parezca, puede cambiar el rumbo de la competencia. Incluso los cocineros más fuertes han enfrentado noches complicadas cuando la presión alcanza su punto máximo por lo que la lista de participantes en riesgo son los siguientes:

