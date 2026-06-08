Cómo maquillar la forma de los labios con comisuras caídas para lograr una sonrisa más joven y simétrica: paso a paso

Las comisuras de los labios tienden a descender con el paso de los años debido a la pérdida de firmeza de la piel y del tono muscular del rostro. Este pequeño cambio puede hacer que la expresión luzca más seria o cansada, incluso cuando estás sonriendo. Afortunadamente, existen algunos trucos de maquillaje que ayudan a elevar visualmente las comisuras, corregir asimetrías y conseguir una sonrisa más joven y armoniosa sin recurrir a procedimientos estéticos. Si quieres lograr este efecto de manera sencilla, sigue este paso a paso.

El paso a paso para corregir labios con comisuras caídas y rejuvenecer la sonrisa

Lo mejor de esta técnica es que ayuda a levantar visualmente la expresión del rostro y aporta equilibrio a los labios sin necesidad de maquillaje excesivo. De acuerdo con expertos de Maybelline, el delineado estratégico es una de las claves para corregir asimetrías y redefinir el contorno labial. Además, recomiendan prestar especial atención a las comisuras para crear una apariencia más simétrica y favorecedora . Sigue estos pasos:

El primer paso consiste en preparar los labios con una ligera exfoliación y aplicar un bálsamo hidratante. Esto ayuda a suavizar la superficie de la piel y permite que los productos se deslicen mejor, evitando que el delineado se vea irregular.

El primer paso es exfoliar los labios.|(ESPECIAL/CANVA)

Después, aplica una pequeña cantidad de corrector alrededor de los labios. Este truco ayuda a difuminar el contorno natural y facilita la creación de una nueva forma más equilibrada. Además, permite corregir pequeñas diferencias entre ambos lados de la boca.

Este truco ayuda a difuminar el contorno natural y facilita la creación de una nueva forma más equilibrada. Además, permite corregir pequeñas diferencias entre ambos lados de la boca. Cuando la zona esté lista, utiliza un lápiz delineador del mismo tono que tu labial o ligeramente más oscuro. Comienza perfilando el arco de Cupido y continúa hacia los extremos. Al llegar a las comisuras, evita seguir la línea descendente natural y dirige el trazo ligeramente hacia arriba para crear un efecto visual de elevación.

Comienza perfilando el arco de Cupido y continúa hacia los extremos. Al llegar a las comisuras, evita seguir la línea descendente natural y dirige el trazo ligeramente hacia arriba para crear un efecto visual de elevación. El siguiente paso es rellenar los labios con el color elegido. Según especialistas en estética facial, las comisuras caídas suelen aparecer por la pérdida de elasticidad de la piel y del tono muscular, lo que puede generar una expresión de tristeza o cansancio. Por ello, elevar visualmente esta zona mediante el maquillaje ayuda a rejuvenecer la apariencia general del rostro.

Según especialistas en estética facial, las comisuras caídas suelen aparecer por la pérdida de elasticidad de la piel y del tono muscular, lo que puede generar una expresión de tristeza o cansancio. Un truco que puede marcar una gran diferencia es aplicar un tono ligeramente más claro en el centro de los labios. Esta técnica aporta volumen visual y desvía la atención de las comisuras, haciendo que la sonrisa se perciba más fresca y juvenil.

Esta técnica aporta volumen visual y desvía la atención de las comisuras, haciendo que la sonrisa se perciba más fresca y juvenil. Después, utiliza un poco de corrector y una brocha fina para limpiar los bordes del delineado. Esto permite perfeccionar la simetría y reforzar el efecto de elevación que has creado previamente.

Esto permite perfeccionar la simetría y reforzar el efecto de elevación que has creado previamente. Ahora llega uno de los pasos más importantes: añadir un toque de iluminador muy sutil justo encima del arco de Cupido. Este detalle ayuda a resaltar la forma de los labios y aporta una sensación de mayor volumen y definición.

Como tip extra compartido por creadores de contenido de belleza en redes sociales, también puedes aplicar una pequeña cantidad de corrector o iluminador en diagonal ascendente desde las comisuras hacia las mejillas y difuminarlo suavemente. Este efecto contribuye a reforzar la ilusión óptica de una sonrisa más elevada y favorecedora.

Qué errores debes evitar si tienes las comisuras de los labios caídas

Aunque muchas personas intentan corregir este detalle utilizando delineados muy marcados, esto puede endurecer las facciones y hacer que el resultado luzca poco natural. Lo ideal es trabajar con trazos suaves y bien difuminados.

También conviene evitar los tonos demasiado oscuros en todo el labio, ya que pueden acentuar visualmente las sombras alrededor de la boca. Según Glamour, los colores medios, nude rosados o los acabados ligeramente satinados suelen favorecer más cuando se busca un efecto rejuvenecedor.

Con estos sencillos pasos podrás conseguir unos labios más equilibrados, una sonrisa visualmente elevada y una expresión mucho más fresca. Se trata de técnicas de maquillaje fáciles de aplicar que ayudan a corregir las comisuras caídas y a lograr un aspecto más joven y simétrico en pocos minutos.