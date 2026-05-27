El escurridor de platos tiene una gran variedad de modelos en el mercado, desde opciones baratas como las de plástico hasta las más caras como las electrónicas con tecnología. Pero en esta ocasión, traemos para ti estas 5 opciones para reemplazar el tradicional por soluciones de madera de bambú o de aluminio duradero que están en tendencia en este 2026.

Una de las ventajas que tienen estas opciones es que están hechas de madera de bambú, la cual es resistente y con gran durabilidad; incluso supera al roble. Además de ser un material ecológico, es firme a la humedad, ideal para utilizarse en el escurridor de platos, como lo son estas 5 opciones para reemplazar el tradicional por soluciones más aesthetic.

Las opciones del escurridor de platos hechos con madera de bambú

1. Estante de varios niveles: Este escurridor de platos es ideal para cocinas pequeñas. Es una pequeña repisa donde se colocan los trastes de manera vertical para que se sequen.

5 opciones para reemplazar el escurridor de platos por soluciones de madera de bambú|Pinterest

2. Tipo rejilla: Esta opción se coloca sobre el fregadero o encimera, siempre y cuando coloques una charola debajo para que escurra el agua. Lo mejor de todo es que se puede doblar y guardar cuando no se use.

5 opciones para reemplazar el escurridor de platos por soluciones de madera de bambú|Pinterest

3. Mueble con secador oculto: Si bien en esta opción el escurridor no es de madera de bambú, sí lo puede ser el gabinete donde se pondrá el secador oculto de platos.

5 opciones para reemplazar el escurridor de platos por soluciones de madera de bambú|Pinterest

4. Pegado a la pared: Este escurrido tipo organizador va pegado a la pared y no solo en él podrás secar los platos, sino también tazas o diferentes utensilios. Cabe destacar que lo puedes utilizar como secador o almacenamiento, para así liberar espacio de la encimera.

5 opciones para reemplazar el escurridor de platos por soluciones de madera de bambú|Pinterest

5. Tapete enrollable: Una alternativa poco común y que muchos desconocen, pero sin duda una gran opción, ya que es un buen escurridor de líquidos. Se puede colocar en el fregadero y enrollar cuando se termine de usar. Es ideal para las cocinas pequeñas.