5 opciones para reemplazar el escurridor de platos por soluciones de aluminio duradero
Aunque es un accesorio de la cocina que poca atención se le da, elegirlo bien puede aportar a la decoración
El escurridor de platos dejó de ser únicamente un accesorio funcional para convertirse en parte esencial de la decoración de la cocina. Actualmente, las tendencias apuestan por soluciones resistentes, minimalistas y mucho más duraderas, donde el aluminio destaca como uno de los materiales favoritos gracias a su ligereza, resistencia a la humedad y acabado moderno. Si buscas renovar el área de lavado sin perder estilo, estas cinco opciones pueden ayudarte a reemplazar el escurridor tradicional por alternativas más sofisticadas y funcionales.
¿Qué opciones de aluminio pueden reemplazar el escurridor de platos?
De acuerdo con las tendencias de diseño industrial y contemporáneo, los accesorios de aluminio permiten mantener una cocina organizada sin saturar visualmente el espacio. Además de ser resistentes al agua y fáciles de limpiar, aportan una apariencia elegante que combina con cocinas modernas, minimalistas e incluso estilo loft, según The Home Depot. Estas son algunas soluciones:
- 1. Tipo repisa aérea de aluminio: Esta opción sustituye el escurridor convencional por una estructura ligera colocada sobre el fregadero. Su diseño incorpora divisiones abiertas para secar platos, vasos y cubiertos de manera natural, mientras aprovecha el espacio vertical y brinda una apariencia limpia y moderna.
- 2. Tipo rack plegable de aluminio: Se trata de un escurridor flexible elaborado con barras de aluminio resistentes que puede extenderse sobre la tarja y guardarse fácilmente cuando no se utiliza. Además de ahorrar espacio, aporta un estilo contemporáneo y funcional ideal para cocinas pequeñas.
- 3. Tipo barra organizadora multifuncional: Esta alternativa incorpora una barra de aluminio instalada en la pared con accesorios desmontables como canastillas, soportes para platos y colgadores para utensilios. Su diseño mantiene todo organizado y permite personalizar el área de lavado sin perder elegancia.
- 4. Tipo estante de aluminio anodizado: El aluminio anodizado destaca por su acabado resistente a la corrosión y su apariencia sofisticada. Este modelo funciona como una pequeña estantería de varios niveles donde pueden secarse platos y recipientes grandes, logrando una cocina más ordenada y con inspiración industrial.
- 5. Tipo módulo suspendido minimalista: Inspirado en cocinas profesionales, este diseño reemplaza el escurridor clásico por un sistema suspendido de aluminio con rejillas abiertas y bandejas desmontables. Además de facilitar el drenaje del agua, crea una sensación visual más amplia y moderna dentro de la cocina.